إقليم أرض الصومال الانفصالي يعلن عزمه افتتاح سفارة بالقدس

- أعلن إقليم أرض الصومال الانفصالي عن افتتاح سفارة في القدس، بينما ستفتتح إسرائيل سفارتها في هرجيسا، مما يعكس تعزيز العلاقات بين الطرفين. - في فبراير الماضي، عُيّن محمد حاجي كأول سفير للإقليم لدى إسرائيل، بينما عيّنت إسرائيل ميخائيل لوتيم سفيرًا "غير مقيم" في الإقليم. - رغم اعتراف إسرائيل بالإقليم في ديسمبر 2025، يرفض الصومال هذا الاعتراف، وتستمر الانتقادات الدولية لنقل السفارات إلى القدس، حيث تعتبرها السلطة الفلسطينية عاصمة لدولتها المستقبلية.

أعلن إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به دولياً، الثلاثاء، عزمه افتتاح سفارة له في القدس، فيما رحبت إسرائيل بالخطوة. وقال محمد حاجي سفير الإقليم الانفصالي لدى إسرائيل في تدوينة على منصة إكس: "يسعدني أن أعلن أن سفارة جمهورية أرض الصومال ستُقام في القدس".

وأضاف أنه "سيجري افتتاح السفارة قريباً، بينما ستفتتح إسرائيل أيضاً سفارتها في هرجيسا، ما يعكس الصداقة المتزايدة، والاحترام التبادلي، والتعاون الاستراتيجي". ورداً على ذلك أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالخطوة وذلك في تدوينة على المنصة ذاتها، مضيفاً أنه "سيكون افتتاح السفارة في القدس خطوة أخرى هامة في تعزيز العلاقات"، ودعا ساعر رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عبد الله إلى زيارة القدس.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الإقليم الانفصالي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى تل أبيب، وقدم الأخير أوراق اعتماده، الاثنين، إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. فيما أعلنت إسرائيل في 15 إبريل/نيسان تعيين ميخائيل لوتيم أول سفير لها "غير مقيم" في الإقليم الانفصالي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025 اعترفت إسرائيل بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضه الصومال، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب. وقبل هذا الاعتراف لم يحظَ الإقليم منذ إعلانه انفصاله عن الصومال بالعام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إدارياً وسياسياً وأمنياً.

وامتثالاً للقرارات الدولية، تمتنع الغالبية العظمى من الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة. وكانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية طالبت مراراً في السنوات الماضية الدول بالامتناع عن نقل سفاراتها إلى القدس.

وفي عام 2017، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقرّر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1980.

(الأناضول، العربي الجديد)