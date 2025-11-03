- شهدت انتخابات عمدة نيويورك منافسة حادة بين زهران ممداني، أندرو كومو، وكيرتس سيلوا، مع تفوق ممداني في الاستطلاعات. - إقبال كبير في مرحلة الاقتراع المبكر، حيث صوت أكثر من 735 ألف شخص، مما يعكس سخونة المنافسة مقارنة بانتخابات 2021. - التصويت المبكر يدعم المرشحين التقدميين مثل ممداني، لكن مشاركة الفئات العمرية المتوسطة قد تعزز فرص كومو، والنتائج النهائية قد تتطلب عدة أيام.

صوت أكثر من 735 ألف شخص في مرحلة الاقتراع المبكر الذي أغلق الأحد لاختيار عمدة مدينة نيويورك في الانتخابات التي تشهد منافسة محتمدة لم يسبق لها مثيل منذ سنوات طويلة، بين الديمقراطي المسلم زهران ممداني (34 عاما)، والمستقل أندرو كومو (61 عاما)، والجمهوري كيرتس سيلوا (71 عاما).

ممداني وكومو هما الأكثر حظا بالفوز، وإن كان ممداني يتفوق على كومو بفارق سبع إلى عشرين نقطة بحسب نتائج لاستطلاعات رأي مختلفة. لكن الاستطلاعات أخطأت في الماضي ولم تكن دقيقة في أكثر من مناسبة. وفاز ممداني على كومو في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، ما دفع الأخير إلى خوض الانتخابات مستقلاً.

التصويت المبكر في نيويورك

انتظر الناخبون خلال أيام الاقتراع المبكر التسعة، وكان آخرها أمس الأحد، بالمعدل، قرابة ثلاثين دقيقة للتمكن من التصويت، بحسب بعض التقارير الإعلامية. وكانت نسبة الاقتراع في الانتخابات المبكرة خمسة أضعاف معدلها في الانتخابات الماضية على منصب عمدة نيويورك لعام 2021. وصوت قرابة 735 ألفا من أبناء المدينة في الاقتراع المبكر، أي حوالي 14% من مجموع الناخبين المسجلين في نيويورك، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 5.3 ملايين ناخب بحسب بيانات مجلس انتخابات المدينة الأكثر ثقلا في الولايات المتحدة.

وتظهر هذه الأرقام سخونة الانتخابات حتى قبل يوم من الاقتراع الرسمي غدا الثلاثاء. ومقارنة بالانتخابات الأخيرة عام 2021، فإن عدد المصوتين الإجمالي بلغ قرابة مليون و125 ألف مصوت. وكان المرشح الديمقراطي أريك آدامز قد فاز بها أمام الجمهوري كورتيس سليوا، الذي يتنافس هذا العام كذلك مرشحا عن الحزب الجمهوري.

وبحسب أرقام التصويت المبكر لهذا العام، يتوقع المراقبون أن تكون نسبة الإقبال في يوم الانتخابات عالية، بحيث يقترب عدد المصوتين الإجمالي من مليوني شخص، وهو مستوى عال مقارنة بنسب الإقبال على الاقتراع التي تكون في العادة متدنية جدا في مدينة نيويورك بحدود عشرين بالمائة فقط.

وإن صحت التوقعات، فإن نسبة الاقبال ستقترب من مستويات لم تشهدها نيويورك منذ المنافسة بين ديفيد دينكينز ورودي جولياني في انتخابات عام 1989 وعام 1993، حيث فاز دينكينز في الأولى أمام جولياني وأصبح أول عمدة أسود لمدينة نيويورك، لكنه خسر في الثانية.

ما الذي يمكن أن نستدل به من نتائج الانتخابات المبكرة؟

في العادة، يصب التصويت المبكر لصالح المرشحين التقدميين (في هذا الحالة ممداني)، لأن الكثير ممن يدلون بأصواتهم في التصويت المبكر يكونون من الشباب، ولممداني شعبية كبيرة بينهم. لكن اللافت في هذه الانتخابات هو أن هناك فئة أخرى من الأعمار المتوسطة (خمسين عاما فما فوق) شاركت بنسب عالية في الاقتراع في الانتخابات المبكرة. وسجلت مانهاتن أعلى نسبة تصويت مبكر مقارنة بالمناطق الأربع الأخرى (بروكلين، كوينز، ستاتن آيلاند، برونكس) على الرغم من أن هذه المناطق شهدت كذلك ارتفاعا في نسبة التصويت.

وأكبر نسبة تصويت كانت 29% للمولودين بين الأعوام 1946 و1964 (غالبا من يصوتون بشكل محافظ ويتوقع أن تكون الكثير من الأصوات قد ذهبت لصالح لكومو)، تليها نسبة 28% بين "جيل الألفية"، هؤلاء هم المولودون بين 1981 إلى 1996.

واللافت للانتباه أن الكثير من الذين خرجوا للتصويت بنسب عالية كانوا في المناطق ذات الدخل العالي، الأمر الذي قد يساعد كومو. وفي الوقت الذي تمكن فيه ممداني من استقطاب أعداد كبيرة من الشباب، يلاحظ أن الكثير من الناخبين الأكبر عمرا يتوجهون بنسب أعلى للاقتراع في التصويت المبكر، ما يشكل تحديا له، لأن توجهاتهم بنسب عالية غالبا ما تكون محافظة وتخشى التغيير الذي يريده ممداني وتراه "غير واقعي".

ما هو مؤكد أن حظوظ ممداني بالفوز ما زالت عالية، إلا أنه لم يخرج من دائرة الخطر، ما يعني أن الانتخابات في الغالب لن تحسم في الساعات الأولى بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وقد يضطر النيويوركيون للانتظار عدة أيام للحصول على نتائج نهائية، إلا أذا صدقت استطلاعات الرأي المتفائلة، والتي أعطته تقدماً يفوق عشرين نقطة.