إقالة قائد عسكري أوكراني ترك جنوده يتضورون جوعاً على الجبهة

- أقالت أوكرانيا قائد وحدة عسكرية بعد انتشار صور لجنود يعانون من الهزال بسبب نقص الإمدادات الغذائية والمائية، مما أثار غضباً واسعاً في البلاد. - كشفت تقارير أن الجنود كانوا يشربون مياه الأمطار ويذيبون الثلوج للبقاء على قيد الحياة، مما دفع هيئة الأركان العامة الأوكرانية لإقالة القائد واتهامه بإخفاء الوضع الحقيقي. - تعهد القائد الجديد، تاراس ماكسيموف، بإجلاء الجنود فور تحسن الظروف الجوية، مؤكداً على تحسين الإمدادات الغذائية للوحدة.

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، إقالة قائد وحدة عسكرية بعد انتشار صور لجنود يعانون من الهزال إثر تركهم يتضورون جوعاً لأشهر على الجبهة من دون إمدادات كافية من الطعام والماء، ما أثار الغضب في أنحاء البلاد. ونشرت امرأة يعتقد أنها زوجة أحد الجنود التابعين لهذه الوحدة، صوراً تظهر ثلاثة جنود بلحى طويلة وقد فقدوا الكثير من وزنهم وبرزت أضلاعهم. وكانت الوحدة متمركزة بمنطقة خاركيف في شمال شرق البلاد منذ 25 أغسطس/ آب، حيث كانت الإمدادات تصل. كذلك كتبت أناستاسيا سيلتشوك على مواقع التواصل الاجتماعي: "وكل 10 إلى 15 يوماً تقريباً من دون ماء أو طعام". وكشفت أن الجنود كانوا يشربون مياه الأمطار ويذيبون الثلوج خلال فصل الشتاء.

واستقبل صحافيون عسكريون وشخصيات أوكرانية عامة الخبر بغضب شديد. وكتبت المراسلة آنا كاليوجنا على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم أتخيل يوماً أن تصل قيادتنا العسكرية بجيشنا إلى هذا الحد من العار. جنودنا يبدون كأنهم عائدون من الأسر الروسي". وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الجمعة، إقالة قائد الوحدة، واتهمته بـ"إخفاء حقيقة الوضع".

وأضافت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "خسرنا عدداً من المواقع، ووقعت سلسلة من الأخطاء في تقدير إمدادات الجنود"، مشيرة إلى "رصد مشكلة في إمدادات الأغذية لأحد المواقع". وتخوض الوحدة معارك حول نهر أوسكيل في منطقة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا. وأوضحت أوكرانيا أن الإمدادات تُنقل إلى القوات على تلك الجبهة باستخدام طائرات مسيَّرة وقوارب لعبور المجرى المائي الذي يتعرض لنيران روسية.

وأفاد الجيش الأوكراني الجمعة، بتزويد الوحدة بالمواد الغذائية، مضيفاً: "إذا سمحت الظروف، ستُجلى القوات فوراً". وأجرى القائد الجديد للوحدة، تاراس ماكسيموف، اتصالاً عبر الإنترنت مع الجنود بعد تعيينه، متعهداً بإراحتهم من الخدمة حالما يسمح الطقس بذلك. وقال له أحد الجنود في المكالمة التي نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية: "ساعدنا بسحبنا من هنا، وسيكون كل شيء على ما يرام".

