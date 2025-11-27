"إف بي آي": هجوم واشنطن قيد التحقيق بوصفه عملاً إرهابياً

- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تحقيق في "عمل إرهابي" بعد إصابة عنصرين من الحرس الوطني بجروح خطيرة جراء إطلاق نار قرب البيت الأبيض، حيث يخضع المشتبه فيه لرقابة مشددة في المستشفى. - التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم قاد سيارته من ولاية واشنطن إلى العاصمة لاستهداف الحرس الوطني، وتعمل السلطات مع شركائها لفحص سجل الهجرة الخاص به. - الرئيس الأميركي دان الهجوم ووصفه بـ"العمل الإرهابي"، مشيراً إلى أن المشتبه فيه مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021.

أعلنت السلطات الأميركية، اليوم الخميس، أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يجري تحقيقاً في "عمل إرهابي" بعدما أصيب عنصران من الحرس الوطني الأميركي بجروح بالغة جرّاء إطلاق نار وقع قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم الأربعاء. وقال مدير المكتب، كاش باتيل، في مؤتمر صحافي: "يجري التحقيق في عمل إرهابي… وسنحقق بشكل دقيق في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني".

من جهتها، قالت المدعية العامة لواشنطن إن العنصرين المصابَين لا يزالان في "وضع حرج"، مشيرة إلى أن مطلق النار يخضع لـ"رقابة مشددة" في أحد المستشفيات. وأوضحت أن التحقيقات الأولية تُظهر أن المهاجم "قاد سيارته من ولاية واشنطن غرباً إلى العاصمة، حيث استهدف عنصرين من الحرس الوطني"، لافتة إلى أن السلطات تعمل مع شركائها الفيدراليين لـ"فحص سجل الهجرة وإجراءات التدقيق الخاصة بالمهاجم".

من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن المشتبه فيه يواجه تهماً تشمل الاعتداء وحيازة السلاح، وأن السلطات ما زالت تبحث في دوافعه، فيما قالت المدعية العامة إن "من المبكر الكشف عن الدوافع، لكننا نبحث الأمر من كل جوانبه". وأكّدت السلطات المحلية والفيدرالية استمرار التنسيق الأمني "لضمان كشف الملابسات كاملة".

ويوم أمس الأربعاء، تعرّض عنصران من الحرس الوطني الأميركي لإطلاق نار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه هوجِم عنصران من الحرس الوطني، وأن حالتهما حرجة.

من جانبه، دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية إطلاق النار التي أدت إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، واصفاً إياها بـ"العمل الإرهابي"، وتعهد بتعزيز سياساته المناهضة للهجرة بعد تأكيد أن المشتبه فيه مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021. وفي خطاب مصور، أكد الرئيس الأميركي أن المشتبه فيه الذي أُوقِف، مواطن أتى من أفغانستان إلى الولايات المتحدة في عام 2021.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)