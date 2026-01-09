إغلاق معابر نهر الفرات بالتزامن مع تصعيد عسكري في حلب

- أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إغلاق المعابر النهرية بين مناطق سيطرة الحكومة السورية و"قسد" على نهر الفرات، مع استثناء الحالات الإنسانية، مما يعكس التوتر المتصاعد في المنطقة. - يُعتبر طريق الرقة - دير الزور محوراً حيوياً للتنقل ونقل البضائع، وإغلاقه يعزل مناطق السيطرة ويزيد من التوتر، خاصة مع التطورات العسكرية في حلب. - شهدت حلب اشتباكات عنيفة بين "قسد" والجيش السوري، انتهت بسيطرة الجيش على حي الأشرفية وانسحاب "قسد" من حي الشيخ مقصود.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، شمال شرقي سورية، اليوم الجمعة، إغلاق المعابر النهرية الفاصلة بين مناطق سيطرة الحكومة السورية في بادية الشامية ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في بادية الجزيرة، على سرير نهر الفرات، اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر، مع استثناء الحالات الإنسانية.

ويُعد طريق الرقة - دير الزور أحد أهم خطوط الربط الجغرافية والعسكرية والاقتصادية بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق سيطرة "قسد" شرق نهر الفرات، إذ يُستخدم في التنقل ونقل البضائع، كما يشكّل مساراً حيوياً للتواصل غير المباشر بين الطرفين. ويؤدي إغلاق هذا الطريق إلى عزل نسبي بين ضفتي السيطرة، ويعكس في الوقت ذاته مستوى التوتر القائم، خاصة في ظل التطورات العسكرية الأخيرة في حلب ومحيطها.

وأغلقت الحكومة السورية أمس الطرق الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق "قسد" في منطقة أثريا، التي تربط محافظات الرقة وحلب وحماة. وسبق أن أبلغت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أهالي مدينة العشارة في ريف دير الزور الشرقي، بقرار إغلاق عدد من المعابر النهرية التي تربط المدينة بمناطق سيطرة "قسد". وأفادت مصادر محلية حينها بأن الإجراء تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية وانتشارها على ضفاف نهر الفرات.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن إغلاق المعابر جاء في ظل توتر أمني متصاعد، وسط مخاوف لدى السكان من تداعياته على الحركة اليومية، خصوصاً أن هذه المعابر تُستخدم بشكل واسع للتنقل ونقل البضائع بين ضفتي النهر.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة حلب على مدى الأيام الأربعة الماضية بين "قسد" وقوات الجيش السوري، ضمن حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما غالبية كردية. وأسفرت الاشتباكات عن سيطرة الجيش السوري على حي الأشرفية، ووقف إطلاق النار فجر اليوم الجمعة، مقابل انسحاب مقاتلي "قسد" من حي الشيخ مقصود، الذي يُعد آخر معاقلها داخل مدينة حلب، باتجاه مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات.