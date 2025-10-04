إغلاق مطار ميونخ لليلة الثانية بسبب مسيّرات مجهولة

- تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطار ميونخ بسبب رصد طائرات مسيّرة، مما أثر على حوالي 6500 مسافر، مع توفير احتياجاتهم في الصالات. - تكرار الحوادث في مطارات أوروبية أخرى، مثل الدنمارك والنرويج، يبرز المخاوف الأمنية المتزايدة من الطائرات المسيّرة وتأثيرها على سلامة الملاحة الجوية. - تصاعد التوترات الجيوسياسية والاتهامات لبعض الدول بالتدخل في المجال الجوي الأوروبي، مع عدم توجيه اتهامات محددة في واقعة ميونخ.

أعلن مطار ميونخ، اليوم السبت، تأجيل رحلات جوية في أعقاب رصد عدة طائرات مسيّرة خلال الليل، وأكد مطار ميونخ أنه عند رصد طائرة مسيّرة فإن سلامة المسافرين تكون لها الأولوية القصوى. ويأتي ذلك لليلة الثانية على التوالي، حيث علّقت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية عمليات الطيران ليل الخميس الجمعة بوصفه إجراء احترازياً بعد رصد طائرتين مسيّرتين.

وجاء في تنويه على موقع المطار: "بسبب رصد طائرات مسيّرة، تأخر بدء عمليات الطيران في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025. نطلب من جميع المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران قبل الوصول إلى المطار". وأضاف المطار أن 46 رحلة جوية لم تتمكن من المغادرة، بينما تم تحويل مسار 23 رحلة قادمة، وإلغاء 12 رحلة إلى ميونخ، ما أثر على حوالي 6500 مسافر. وعلى غرار الليلة السابقة، تعاون مطار ميونخ مع شركات الطيران لتوفير احتياجات المسافرين في الصالات، حيث تم وضع أسرّة تخييم، وتوزيع بطانيات ومشروبات ووجبات خفيفة، وفقاً للمطار.

وجاء إغلاق المطار أمس الجمعة بعد رصد طائرة مسيّرة فوق منشأة قريبة للجيش الألماني، وبعد رصد طائرات مسيّرة في المطار، وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "بيلد" الألمانية إن الطائرات المسيّرة رُصدت في وقت متأخر من مساء الخميس فوق المطار. وأضاف أنه بسبب الظلام، لم يتسن تحديد حجم ونوع المسيّرات. ما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص. وذكر المطار في بيان أنه حوّل 15 رحلة قادمة إلى مدن أخرى منها شتوتغارت ونورنبرغ وفيينا وفرانكفورت.

والاضطراب في عمليات مطار ميونخ هو الأحدث في حركة الطيران الأوروبي، بعدما تسبب رصد طائرات مسيّرة في إغلاق مطارات في الدنمارك والنرويج مؤقتاً الأسبوع الماضي. ولم توجه السلطات اتهاماً إلى طرف بعينه في واقعة مطار ميونخ، لكن بعض المسؤولين الأوروبيين اتهموا روسيا بالضلوع في انتهاكات أخرى للمجال الجوي حدثت في الآونة الأخيرة.

وازدادت في السنوات الأخيرة المخاوف الأمنية المتعلقة بالطائرات المسيّرة نظرًا لقدرتها على تعطيل الملاحة الجوية وتهديد سلامة الركاب والطائرات، ويسلط ذلك الضوء على هشاشة البنية التحتية الحيوية للطيران المدني الأوروبي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاتهامات المتكررة لبعض الدول بالتدخل في المجال الجوي عبر وسائل غير تقليدية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)