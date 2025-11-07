إغلاق مطار لييج في بلجيكا لنصف ساعة بعد رصد طائرات مسيّرة

- استأنف مطار لييج الرحلات الجوية بعد توقف مؤقت بسبب رصد طائرات مسيّرة، مما أدى إلى إغلاق المطار لنحو 30 دقيقة، في ثاني واقعة من نوعها هذا الأسبوع. - دعت الحكومة البلجيكية إلى اجتماع طارئ لتعزيز مراقبة المجال الجوي بعد تكرار رصد الطائرات المسيّرة فوق المطارات والقواعد العسكرية، مع خطط لإنشاء مركز للأمن الجوي بحلول يناير. - شهدت دول الناتو حالة تأهب قصوى بعد توغلات جوية شملت مطارات أوروبية، وسط تكهنات حول تورط روسيا في هذه الأنشطة.

قالت هيئة المراقبة الجوية البلجيكية، اليوم الجمعة، إنّ مطار لييج استأنف الرحلات الجوية بعد توقف مؤقت بسبب رصد طائرات مسيّرة في ثاني واقعة من نوعها هذا الأسبوع، وأضافت أنها تلقت بلاغاً برصد الطائرات المسيّرة فوق المطار في حدود الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش، ما أدى إلى إغلاق المطار لنحو 30 دقيقة، وقال المتحدث باسم الهيئة كورت فيرفيليغن: "علينا أخذ كل بلاغ على محمل الجد"، وأضاف أن الرحلات الجوية استؤنفت.

وأجبرت المُسيّرات التي جرى رصدها تحلق فوق مطاري لييج وبروكسل في شرق البلاد الكثير من الطائرات القادمة على تحويل مسارها يوم الثلاثاء، وحالت دون إقلاع طائرات كان من المقرر أن تغادر، وصار رصد طائرات مسيّرة فوق مطارات وقواعد عسكرية مشكلة متكرّرة في بلجيكا في الأيام القليلة الماضية، وتسببت في اضطرابات كبيرة في مناطق مختلفة من أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.

ودعت الحكومة البلجيكية إلى اجتماع طارئ، أمس الخميس، ضمّ كبار الوزراء ومسؤولي الأمن للتعامل مع ما وصفه وزير الدفاع ثيو فرانكن بأنه هجوم منسق. وقال فرانكن إن بلجيكا ستعمل على تعزيز مراقبة مجالها الجوي بعد تكرار رصد طائرات مسيّرة فوق مطاراتها وقواعدها العسكرية، وأضاف "علينا أن نكون قادرين على تحسين مراقبة مجالنا الجوي".

وكشف فرانكن عن أن مركزا للأمن الجوي في البلاد سيبدأ عمله بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني. وقال إنه في حالة رصد طائرات مسيّرة مشبوهة وقتئذ "سنحاول قدر الإمكان إسقاطها أو التشويش عليها"، وقال إن الحكومة البلجيكية ستناقش أيضاً اليوم الجمعة الحصول على "أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة".

وشهدت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة تأهب قصوى خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد رصد طائرات مسيّرة وتوغلات جوية أخرى شملت مطارات كوبنهاغن وميونيخ ومنطقة البلطيق. ودخلت نحو 20 طائرة مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي في سبتمبر/ أيلول. ورفض فرانكن التعليق على أسئلة بشأن ما إذا كانت الحكومة تشتبه في كون روسيا وراء توغل الطائرات المسيّرة.

(رويترز، العربي الجديد)