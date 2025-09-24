إعلان موعد إصدار أسماء الهيئات في انتخابات مجلس الشعب السوري

- أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا عن إصدار الأسماء النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة خلال 24 ساعة، مع فتح باب الطعن ليوم واحد فقط، والترشح يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتبدأ الحملات الانتخابية. - تم قبول الطعون على القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة بحق من ثبت دعمه للنظام البائد، مع تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات لتسهيل العملية الانتخابية. - تُقدَّم الطعون الانتخابية إلكترونياً، وتصدر قرارات لجان الطعون بشكل نهائي، مع تحديد شروط صارمة للحملات الانتخابية لضمان نزاهتها.

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية نوار نجمة، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن الأسماء النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة ستصدر خلال أقل من 24 ساعة. وأضاف أن باب الطعن سيُفتح ليوم واحد فقط، بينما يُفتح باب الترشح من ضمن الهيئات الناخبة لعضوية مجلس الشعب يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين، على أن تصدر مدونة قواعد السلوك الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس الشعب.

وأوضح نجمة أنه "تم قبول الطعون على القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة بحق كل من ثبت دعمه للنظام البائد، أو خالف الشروط والمعايير الصادرة عن النظام الانتخابي المؤقت الخاصة بعضوية الهيئات الناخبة". بدوره، أوضح مجد خراطة، وهو عضو هيئة انتخابية في محافظة ريف دمشق لـ"العربي الجديد"، أن التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب تسير وفق الترتيب المحدد لها. وحول الآلية الهرمية، أوضح أن الرئيس أحمد الشرع

شكّل بالمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 في 13 يونيو/ حزيران، اللجنة العليا للانتخابات، وهذه اللجنة بدورها شكلت اللجان الفرعية في المحافظات السورية.

وبيّن خراطة أن اللجان الفرعية في المحافظات شكلت بدورها الهيئات الناخبة لأعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أن هذه اللجان، وبعد إجراء الطعون في الأسماء الواردة فيها، يتم ترشيح أعضاء مجلس الشعب من ضمنها، حيث ينتخبون من قبل أعضاء هذه اللجان بشكل مباشر. وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية إجراءات تقديم الطعون الانتخابية، وذلك بعد نشر قوائم الهيئات الناخبة في المحافظات. وقالت اللجنة على قناتها في تطبيق تليغرام، الجمعة، إن الطعن يُقدَّم بملف منسق إلكترونياً إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة خلال المدة المحددة في القانون.

وبحسب اللجنة، تصدر لجان الطعون قراراتها مكتوبة ومعللة بشكل واضح، وتكون مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة أو الطعن. ويقتصر الترشح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء الهيئة الناخبة عبر طلب فردي يُقدَّم خلال خمسة أيام من إعلان القوائم النهائية، على أن تعلن أسماء المرشحين من قبل اللجان الفرعية. وتبدأ بعدها الحملات الانتخابية لمدة سبعة أيام، على ألا تتضمن خداع الناخبين، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، أو الطعن بهم أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى عدم وجود دلالات إثنية، أو مذهبية، أو طائفية، أو عائلية، أو عشائرية.