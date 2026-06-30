إعلان فوز كيكو فوجيموري بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في البيرو

- تصدرت كيكو فوجيموري نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البيرو بنسبة 50.135%، متقدمة على المرشح اليساري روبرتو سانشيز الذي حصل على 49.865%، بعد مراجعة الأصوات المتنازع عليها. - فوجيموري، ابنة الرئيس الراحل ألبرتو فوجيموري، تنتظر إعلان لجنة الانتخابات الوطنية الرسمي، مؤكدة التزامها بالمسؤولية والنظام والأمل لسكان البيرو. - في المقابل، يطعن سانشيز في النتائج، مدعياً حدوث تزوير، ويقود احتجاجات في ليما، مما يهدد بإطالة الأزمة السياسية في البلاد.

تصدرت كيكو فوجيموري النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البيرو، بعد أن انتهت لجنة الانتخابات الوطنية، الاثنين، من إحصاء 100 بالمئة من الأصوات، عقب أسابيع من مراجعة بطاقات الاقتراع المتنازع على صحتها.

وتظهر النتائج النهائية تقدم المرشحة المحافظة فوجيموري بنسبة 50.135 بالمئة، مقابل 49.865 بالمئة للمرشح اليساري روبرتو سانشيز. ورحبت فوجيموري بانتهاء عملية إحصاء الأصوات التي استغرقت وقتا طويلا، وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها "ستنتظر إعلان لجنة الانتخابات الوطنية بتواضع وحكمة ومسؤولية كبيرة". وأضافت على منصة إكس "نقترب أكثر فأكثر من الشروع في مسار من النظام والأمل لجميع سكان البيرو".

وفوجيموري هي ابنة الرئيس الراحل ألبرتو فوجيموري الذي قضى عقوبة بالسجن 16 عاما بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان، وكانت قد حققت بالفعل تقدما لا يمكن تجاوزه في السباق الانتخابي الأسبوع الماضي بعد أن أمضت السلطات أسابيع في مراجعة الأصوات المتنازع عليها من جولة الإعادة التي جرت في السابع من يونيو/ حزيران.

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وتصاعدت حدة خطاب سانشيز الذي يطعن في النتائج، إذ قال السناتور اليساري إنه لن يعترف بحكومة فوجيموري ووجه اتهامات، دون تقديم أدلة، بحدوث تزوير انتخابي لصالحها. وقاد سانشيز مسيرات في ليما من أجل "الدفاع عن الأصوات"، ودعا أنصاره إلى تنظيم المزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، وهو ما قد يطيل أمد الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، والتي أدت إلى تتابع الرؤساء بشكل متكرر على مدار العقد الماضي. وستتولى فوجيموري السلطة في 28 يوليو/ تموز. ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الوطنية الفائز رسميا في الثالث من يوليو/ حزيران، وقال سانشيز، إنه سيقدم طعنا قانونيا في الأيام المقبلة لمنع الإعلان الرسمي.

(رويترز)