إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

‏أعلن أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والهيئات التابعة له، اليوم الجمعة، الاتفاق على حلّ المجلس، في بيان أذاعه التلفزيون اليمني، بحضور نائب رئيس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي. ووفق البيان، فقد تم حلّ المجلس استعداداً للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، مؤكداً "عدم تحقيق المجلس الأهداف المرجوة منه".

ووفق البيان الصادر من الرياض، فقد أكد الموقعون على حلّ المجلس، أنهم لم يشاركوا في قرار العملية العسكرية بحضرموت والمهرة، لافتين إلى أن تلك العملية أضرت بالقضية الجنوبية. وقال البيان، إن الأعضاء يأملون أن يتم التوصل في مؤتمر الرياض "إلى رؤية وتصور لحل قضية الجنوب"، داعين مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط بمسار الحوار.

وبحسب البيان، عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة التنفيذية العليا، والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة للمجلس اجتماعاً لتقييم الأحداث الأخيرة المؤسفة في محافظتي حضرموت والمهرة وما تلاها من مواقف رفض لكل جهود التهدئة وإنهاء التصعيد، معلنة "حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، وحلّ كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج، والعمل على تحقيق هدفنا الجنوبي العادل، من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة".

وأشاد البيان بما صدر عن السعودية من التزامات واضحة وصريحة، وما لمسه المجلس من "حرصٍ بالغ على قضيتنا للتوصل إلى حلول تلبي تطلعات وإرادة أبناء الجنوب"، داعياً مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب إلى الانخراط في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل"، آملاً في أن يتوصل المجتمعون إلى رؤية وتصور لحل قضية شعب الجنوب، وتحقيق تطلعاته وفق إرادته الحرة، وتشكيل إطار جنوبي جامع.

إلى ذلك، وفي مؤشر على الانقسام داخل المجلس، نفى المتحدث باسم المجلس أنور التميمي حلّه، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن اتخاذها إلّا من المجلس بكامل هيئاته وبرئاسة الرئيس، وأضاف في منشور عبر "فيسبوك": "سيجري ذلك فور الإفراج عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الموجود في الرياض"، مؤكداً أن المجلس سيواصل التعاطي الإيجابي والبنّاء مع المبادرات السياسية كافّة، بما يتيح لشعب الجنوب تقرير مستقبله.

من جانبها، سارعت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الدعوة للمشاركة في فعالية تحت عنوان "مليونية الوفاء والصمود" في عدن والمكلا، "تعبيراً عن حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وتجديداً لوقوفهم خلف القيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، ورفضاً قاطعاً لأي حلول منقوصة أو التفافية تستهدف القضية الجنوبية العادلة". وشددت على أن "الجنوب ينتصر بأهله، وتصنعه جماهيره، وتاريخ الأمم كتبه من خرجوا إلى الميادين، لا من انتظروا في المقاعد".

بسم الله الرحمن الرحيم



يا أبناء الجنوب الأحرار،

يا من صنعتم ملاحم الانتصار، وعبدتم طريق الحرية بالصبر والتضحيات، يا أبناء الشهداء والجرحى، ويا ورثة القادة والجنود الذين وقفوا سداً منيعاً في وجه مشاريع الغزو والهيمنة على جنوبنا الغالي؛ إن الجنوب اليوم يناديكم كما ناداكم في أحلك… pic.twitter.com/uUVIcuXEjS — الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي (@NA_OF_STC) January 9, 2026

وتأتي خطوة حلّ المجلس بعد يومين من فرار رئيسه عيدروس الزبيدي وآخرين من عدن، بعدما كان يفترض به التوجه إلى الرياض للمشاركة في الحوار. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، في بيان على "إكس"، أمس الخميس، إنّ "عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلاً عبر سفينة من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال الاتحادية بعد منتصف الليل يوم 7 يناير/ كانون الثاني، وقاموا بإغلاق نظام التعريف، ووصلوا إلى ميناء بربرة في حوالي الساعة 12:00 ظهراً".

وأضاف المتحدث أنّ "معلومات استخبارية" أظهرت أنّ الزبيدي "اتصل بضابط يكنى (أبو سعيد) اللواء عوض سعيد مصبح الأحبابي، قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه بأنهم وصلوا، وكان في انتظارهم طائرة من نوع (إليوشن)، والتي أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلّت عيدروس ومن معه تحت إشراف ضباط إماراتيين، ثم هبطت في مطار (مقديشو) عند الساعة (15:15)، وانتظرت في المطار لمدة ساعة وغادرت عند الساعة (16:17) باتجاه الخليج العربي، مروراً ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول"، لافتاً إلى أنه "جرى إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار (الريف) العسكري في أبوظبي".