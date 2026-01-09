إعلان حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

- أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن حله للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، مشيراً إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة، وداعياً لحل قضية الجنوب عبر الحوار. - نفى المتحدث باسم المجلس أنور التميمي حلّه، مؤكداً أن القرارات تتخذ من المجلس بكامل هيئاته، ودعا إلى "مليونية الوفاء والصمود" في عدن والمكلا. - رحب مجلس الشورى اليمني بإعلان الحل، مشيداً بالتوجه نحو مؤتمر جنوبي شامل برعاية السعودية، ودعا القوى الجنوبية لنقاش وطني شامل.

‏أعلن أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والهيئات التابعة له، اليوم الجمعة، الاتفاق على حلّ المجلس، في بيان أذاعه التلفزيون اليمني، بحضور نائب رئيس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي. ووفق البيان، فقد تم حلّ المجلس استعداداً للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، مؤكداً "عدم تحقيق المجلس الأهداف المرجوة منه".

ووفق البيان الصادر من الرياض، فقد أكد الموقعون على حلّ المجلس، أنهم لم يشاركوا في قرار العملية العسكرية بحضرموت والمهرة، لافتين إلى أن تلك العملية أضرت بالقضية الجنوبية. وقال البيان، إن الأعضاء يأملون أن يجري التوصل في مؤتمر الرياض "إلى رؤية وتصور لحل قضية الجنوب"، داعين مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط في مسار الحوار.

وبحسب البيان، عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة التنفيذية العليا، والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة للمجلس اجتماعاً لتقييم الأحداث الأخيرة المؤسفة في محافظتي حضرموت والمهرة وما تلاها من مواقف رفض لكل جهود التهدئة وإنهاء التصعيد، معلنة "حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، وحلّ هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، والعمل على تحقيق هدفنا الجنوبي العادل، من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة".

وأشاد البيان بما صدر عن السعودية من التزامات واضحة وصريحة، وما لمسه المجلس من "حرصٍ بالغ على قضيتنا للتوصل إلى حلول تلبي تطلعات وإرادة أبناء الجنوب"، داعياً مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب إلى الانخراط في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل"، آملاً في أن يتوصل المجتمعون إلى رؤية وتصور لحل قضية شعب الجنوب، وتحقيق تطلعاته وفق إرادته الحرة، وتشكيل إطار جنوبي جامع.

إلى ذلك، وفي مؤشر على الانقسام داخل المجلس، نفى المتحدث باسم المجلس أنور التميمي حلّه، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن اتخاذها إلّا من المجلس بكامل هيئاته وبرئاسة الرئيس، وأضاف في منشور عبر "فيسبوك": "سيجري ذلك فور الإفراج عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الموجود في الرياض"، مؤكداً أن المجلس سيواصل التعاطي الإيجابي والبنّاء مع المبادرات السياسية كافّة، بما يتيح لشعب الجنوب تقرير مستقبله.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" قال التميمي: "ننتظر عودة وفدنا من الرياض، أو على الأقل أن يسمح لهم بالتواصل معنا ومع أسرهم، وحينها ستنجلي الحقيقة". وفي مؤشر على تعويل تيار عيدروس الزبيدي على تحرك في الشارع غداً، لفت التميمي إلى أن الجمعية الوطنية الجنوبية دعت في بيان لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مليونية غداً، معتبراً أن الناس ستعبّر عن نفسها تلقائياً. وشدّد على أنّ التعبير العفوي متروك للجماهير، أما التعبير السياسي "فسيعبّر عنه المجلس الانتقالي وكل القوى الجنوبية الملتزمة بقضية شعب الجنوب".

وكانت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد سارعت إلى الدعوة للمشاركة في فعالية تحت عنوان "مليونية الوفاء والصمود" في عدن والمكلا، "تعبيراً عن حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وتجديداً لوقوفهم خلف القيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، ورفضاً قاطعاً لأي حلول منقوصة أو التفافية تستهدف القضية الجنوبية العادلة". وشددت على أن "الجنوب ينتصر بأهله، وتصنعه جماهيره، وتاريخ الأمم كتبه من خرجوا إلى الميادين، لا من انتظروا في المقاعد".

بسم الله الرحمن الرحيم



يا أبناء الجنوب الأحرار،

يا من صنعتم ملاحم الانتصار، وعبدتم طريق الحرية بالصبر والتضحيات، يا أبناء الشهداء والجرحى، ويا ورثة القادة والجنود الذين وقفوا سداً منيعاً في وجه مشاريع الغزو والهيمنة على جنوبنا الغالي؛ إن الجنوب اليوم يناديكم كما ناداكم في أحلك… pic.twitter.com/uUVIcuXEjS — الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي (@NA_OF_STC) January 9, 2026

وفي سياق المواقف، رحب مجلس الشورى اليمني بإعلان حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، وما تضمنه الإعلان من توجه نحو العمل والتهيئة لانعقاد مؤتمر جنوبي شامل تحت رعاية السعودية. وثمن المجلس في بيان، ما ورد في إعلان حلّ المجلس الانتقالي من إقرار بعدم جدوى استمرار الكيانات التي تكرس الانقسام أو تُسهم في تعقيد المشهد، مؤكداً أن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تتم عبر مشاريع أحادية أو أطر مفروضة بقوة السلاح، وإنما من خلال مسار سياسي جامع، يستند إلى المرجعيات الوطنية، ويحترم إرادة المواطنين، ويصون وحدة الصف، ويخدم استقرار اليمن والمنطقة.

وأكد المجلس دعمه الكامل لكافة القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، في إطار مهامه الدستورية ومسؤوليته الوطنية، بما في ذلك القرارات الهادفة إلى ضبط المشهد السياسي والأمني، والحفاظ على وحدة الصف، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو التمرد المسلح، وفي مقدمتها قرار تجميد عضوية عيدروس الزبيدي وما ترتب عليه من إجراءات، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لحماية الشرعية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المساءلة، والتأكيد على أن الشراكة في السلطة لا يمكن أن تتعايش مع السلاح الخارج عن الدولة أو القرارات الأحادية التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

ودعا المجلس القوى والشخصيات والفعاليات الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي والمسؤول مع أي مسار حواري مقبل، والانخراط الجاد في نقاش وطني شامل، بعيداً عن الإقصاء والمغامرة، وبما يفضي إلى رؤية مشتركة تعالج جذور القضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

ترحيب سعودي بقرار حل "الانتقالي الجنوبي"

من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان: " لقد كان القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قراراً شجاعاً، حريصاً على مستقبل القضية الجنوبية، وتشجيعاً لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم". وأكد في منشور عبر منصة إكس، أنه "أصبح لقضية الجنوب مسار حقيقي ترعاه المملكة، ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله لجمع إخوتنا أبناء الجنوب، لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم".

وتابع: "ستشكل المملكة لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية، للإعداد للمؤتمر الذي ستشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز، وستدعم المملكة مخرجات المؤتمر ليتم طرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن".

وتأتي خطوة حلّ المجلس بعد يومين من فرار رئيسه عيدروس الزبيدي وآخرين من عدن، بعدما كان يفترض به التوجه إلى الرياض للمشاركة في الحوار. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، في بيان على "إكس"، أمس الخميس، إنّ "عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلاً عبر سفينة من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال الاتحادية بعد منتصف الليل يوم 7 يناير/ كانون الثاني، وقاموا بإغلاق نظام التعريف، ووصلوا إلى ميناء بربرة في حوالي الساعة 12:00 ظهراً".

وأضاف المتحدث أنّ "معلومات استخبارية" أظهرت أنّ الزبيدي "اتصل بضابط يكنى (أبو سعيد) اللواء عوض سعيد مصبح الأحبابي، قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه بأنهم وصلوا، وكان في انتظارهم طائرة من نوع (إليوشن)، والتي أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلّت عيدروس ومن معه تحت إشراف ضباط إماراتيين، ثم هبطت في مطار (مقديشو) عند الساعة (15:15)، وانتظرت في المطار لمدة ساعة وغادرت عند الساعة (16:17) باتجاه الخليج العربي، مروراً ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول"، لافتاً إلى أنه "جرى إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار (الريف) العسكري في أبوظبي".