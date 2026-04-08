إعلان الهدنة بين أميركا وإيران | ترحيب دولي واسع ودعوات إلى حوار جاد

لندن

العربي الجديد

08 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 11:34 (توقيت القدس)
بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، 9 سبتمبر 2025 (Getty)
رحّبت دول عدة بإعلان الهدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في منطقة كانت تشهد توتراً متصاعداً. وأعربت حكومات عن أملها أن تفتح هذه الهدنة الباب أمام استعادة الاستقرار، خصوصاً في ظل المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتأثير ذلك بالاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، شددت المواقف الدولية، بينها للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والسعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على ضرورة البناء على الهدنة من خلال الدفع نحو مفاوضات جدية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية المدنيين. كما رأت أطراف أن هذه الخطوة لا تزال أولية وتتطلب جهوداً إضافية لضمان تحولها إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل. في المقابل، عكست بعض التصريحات حذراً واضحاً حيال نطاق الهدنة وحدودها، لا سيما في ما يتعلق بشمولها مناطق أخرى في الإقليم لا سيما لبنان، ما يشير إلى استمرار التباينات حول تفاصيل الاتفاق، وإمكانية استدامته في المدى القريب.

وتبدأ بعد غد الجمعة الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، على أن تستمر لأسبوعين، في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الطرفين، وذلك بموجب الهدنة التي توصلا إليها بوساطة باكستانية وأوقفت مؤقتاً الحرب الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية والمستمرة منذ 28 فبراير/ شباط. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن المجلس الأعلى للأمن القومي القول إنّ المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة 10 إبريل/ نيسان في إسلام أباد، بعد أن قدّمت طهران مقترحاً من 10 نقاط إلى واشنطن عبر باكستان، مضيفاً أن المحادثات لا تعني نهاية الحرب.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل انتهاء المهلة التي حددها لطهران، وذكر أنه وافق على وقف الهجوم على إيران لمدة أسبوعين، بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن. في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدعم قرار ترامب بتعليق الهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين، لكن الهدنة التي أعلن عنها ليل الثلاثاء - الأربعاء مع إيران لا تشمل لبنان. 

11:04 am

إسطنبول
تركيا تدعو لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل

رحّبت تركيا بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت في الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدة ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق على أرض الواقع والتزام جميع الأطراف به. كما شددت أنقرة على أنها ستواصل تقديم كل الدعم الممكن لإنجاح المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد.

11:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القاهرة
مصر ترحّب بالهدنة وتدعو لتثبيتها دبلوماسياً

رحّبت مصر بإعلان وقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة الخطوة تطوراً إيجابياً نحو احتواء التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة. وأكدت الخارجية المصرية أن وقف العمليات يمثل فرصة لإفساح المجال أمام المفاوضات والحوار، مشددة على أهمية البناء عليه للتوصل إلى اتفاق دائم، مع دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة.

11:03 am

فرانس برس

فرانس برس
الاتحاد الأوروبي: الهدنة تفتح المجال للدبلوماسية

رحّبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، معتبرة أنه "يتيح فسحة للدبلوماسية" بهدف التوصل إلى "اتفاق دائم". وأوردت كالاس، التي تتوجه إلى السعودية الأربعاء، أنها شكرت وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار على دوره في العملية التفاوضية، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الوساطة.

11:02 am

رويترز

رويترز
الصين ترحّب بالهدنة وتؤكد دعمها للسلام

أعلنت الصين ترحيبها بترتيبات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أنها بذلت جهودها الخاصة من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.

11:02 am

فرانس برس

فرانس برس
ماكرون يرحّب بالهدنة ويدعو لتطبيقها الكامل

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً ضرورة احترام بنوده بشكل كامل في جميع أنحاء المنطقة، ومشدداً على أهمية أن يشمل لبنان في ظل وضعه الحرج.

11:01 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
السعودية تدعو لتهدئة شاملة

رحّبت السعودية بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معربة عن أملها في أن يشكّل فرصة للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعزّز أمن المنطقة. ودعت إلى وقف الهجمات على دول المنطقة، مؤكدة ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة، كما شددت على دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان للتوصل إلى اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار ويعالج كافة القضايا.

11:01 am

الأناضول

الأناضول
السودان يرحّب بالهدنة ويعدّها خطوة إيجابية

رحّب السودان بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبره "بادرة إيجابية نحو التهدئة ودعم المسار الدبلوماسي"، وفق بيان لمجلس السيادة التابع للجيش السوداني.

09:58 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
مسؤولون صينيون حثوا إيران على التهدئة مع واشنطن

نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصادر قولها إن مسؤولين صينيين حثّوا طهران على البحث عن سبل للتوصل إلى هدنة مع الولايات المتحدة، في إطار جهود لخفض التصعيد.

09:54 am

فرانس برس

فرانس برس
عُمان تشدد على ضرورة إنهاء الأزمة من جذورها

رحّبت سلطنة عُمان بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، داعية إلى "تكثيف الجهود" لتحقيق "وقف دائم لحالة الحرب". وإذ ثمّنت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "الجهود التي بذلتها" باكستان في وساطتها، شدّدت "على أهمية تكثيف الجهود الآن لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة من جذورها، وتحقيق وقف دائم لحالة الحرب والأعمال العدائية في المنطقة".

09:49 am

رويترز

رويترز
ميدفيديف: الهدنة انتصار للمنطق ولا نفط رخيص بعد الآن

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أظهر أن المنطق السليم انتصر، لكنه أضاف أنه "لن يكون هناك نفط رخيص" بعد الآن.

09:44 am

رويترز

رويترز
ألمانيا تدعو لإنهاء دائم للحرب

قال المستشار الألماني فريدريش ميرز، إن الحكومة الألمانية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف في بيان: "يجب أن يكون الهدف الآن هو التفاوض على نهاية دائمة للحرب خلال الأيام المقبلة". وأوضح: "لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر القنوات الدبلوماسية".

09:44 am

رويترز

رويترز
ستارمر يزور المنطقة لبحث استمرار فتح مضيق هرمز

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه سيتوجه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع شركاء في الخليج، لضمان استمرار فتح مضيق هرمز بشكل دائم، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ستارمر في بيان: "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال الليل، والذي سيحقق لحظة ارتياح للمنطقة والعالم".

وأضاف: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا، بالتعاون مع شركائنا، لدعم وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز". واستضاف ستارمر، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم دعمه الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، اجتماعات متعددة الجنسيات حول كيفية دعم الحلفاء لإعادة فتح المضيق الحيوي لتجارة النفط والغاز.

وذكر البيان البريطاني أن ستارمر سيناقش المساعي الدبلوماسية الرامية إلى "دعم وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع، وحماية الاقتصاد البريطاني والعالمي من مزيد من التهديدات". وجرى الإعداد للزيارة قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

09:40 am

فرانس برس

فرانس برس
العراق يدعو لحوار مستدام

قالت وزارة الخارجية في العراق إنها "ترحب" بوقف إطلاق النار، لكنها دعت إلى "حوار جاد ومستدام" بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت الوزارة أنها تدعو إلى "البناء على هذه الخطوة الإيجابية من خلال إطلاق مسارات حوار جادة ومستدامة تعالج الأسباب الجذرية للخلافات وتعزز الثقة المتبادلة".

09:39 am

فرانس برس

فرانس برس
اليابان تأمل أن يجري التوصل إلى اتفاق نهائي

قالت اليابان إن هناك حاجة إلى "خطوات ملموسة" لخفض التصعيد، بما في ذلك ضمان مرور آمن للسفن عبر مضيق هرمز. وتُعتبر اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم، وخامس أكبر مستورد للنفط، إذ يأتي نحو 70% من وارداتها عبر هذا الممر الحيوي. وقال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا: "الأمر الأكثر أهمية هو اتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد، بما في ذلك ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز". وأضاف: "نأمل أن يجري التوصل إلى اتفاق نهائي عبر الدبلوماسية في أقرب وقت".

09:38 am

فرانس برس

فرانس برس
نيوزيلندا ترحّب بالهدنة وتحذّر من هشاشة السلام

رحّبت نيوزيلندا بوقف إطلاق النار، لكنها حذّرت من أن هناك "عملاً مهماً" لا يزال مطلوباً لضمان السلام. وقال المتحدث باسم وزير الخارجية وينستون بيترز: "رغم أن هذه أخبار مشجعة، لا يزال هناك عمل مهم يتعين إنجازه في الأيام المقبلة لضمان وقف إطلاق نار دائم". وأضاف: "في الأيام والأسابيع المقبلة، ستدعم نيوزيلندا جميع الجهود الرامية إلى إنهاء هذا النزاع بشكل دائم ومستدام".

09:37 am

فرانس برس

فرانس برس
أستراليا تحذّر من كلفة الحرب وتدعو لتثبيت الهدنة

حذّرت أستراليا من أن استمرار الحرب لفترة أطول سيؤدي إلى "تأثيرات أكبر في الاقتصاد العالمي، وارتفاع الكلفة البشرية". وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: "تريد أستراليا الحفاظ على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل للنزاع". وأضاف البيان: "نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين".

09:36 am

فرانس برس

فرانس برس
غوتيريس يرحّب بالهدنة ويدعو لسلام دائم

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بوقف إطلاق النار، لكنه دعا جميع الأطراف إلى العمل نحو تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة. وقال المتحدث باسمه في بيان: "يرحب الأمين العام بالإعلان عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين من قبل الولايات المتحدة وإيران". وأضاف أن غوتيريس "يدعو جميع الأطراف في النزاع الحالي في الشرق الأوسط إلى الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي، والامتثال لشروط وقف إطلاق النار، تمهيداً لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة".

09:34 am

فرانس برس

فرانس برس
كوريا الجنوبية ترحّب بالهدنة وتدعو لضمان الملاحة في هرمز

رحّبت كوريا الجنوبية بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وأعربت عن أملها أن يتيح ذلك مروراً آمناً لجميع السفن، بما في ذلك سفنها، عبر مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: "تأمل الحكومة الكورية الجنوبية أن تختتم المفاوضات بين الجانبين بنجاح، وأن يستعاد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن". وأضافت: "تأمل الحكومة الكورية الجنوبية أن يجري ضمان حرية وسلامة الملاحة لجميع السفن، بما في ذلك سفن كوريا الجنوبية، عبر مضيق هرمز بشكل سريع، وستواصل التواصل والتشاور مع الدول المعنية لتحقيق هذا الهدف".

09:32 am

رويترز

رويترز
مصر وباكستان تبحثان الوضع في المنطقة

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ناقش مع نظيره الباكستاني إسحق دار، الجهود المشتركة الرامية للتوصل إلى "تفاهمات" بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب. وقال البيان إن "الاتصال تناول الجهود المبذولة المشتركة للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران تقضي بوقف إطلاق النار، في ظل هذا المنعطف الدقيق الذي تشهده المنطقة".

وأضاف البيان "تبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر المستجدات والتطورات الخاصة بسبل خفض التصعيد والتوتر، وأهمية تغليب الحكمة واللجوء للمسار الدبلوماسي". وأصبحت باكستان ومصر وسيطين رئيسيين، واستضافت إسلام أباد أخيراً اجتماعاً لمناقشة التهدئة في المنطقة ومقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.

