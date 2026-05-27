إعلام عبري: 15 مسيّرة أطلقها حزب الله انفجرت في إسرائيل الثلاثاء

- تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله مع إطلاق حزب الله لأكثر من 15 طائرة مسيّرة مفخخة داخل الأراضي الإسرائيلية، مما أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ودفع الجيش الإسرائيلي لتعزيز الحماية في جنوب لبنان. - نفذ حزب الله 32 هجومًا استهدف جنودًا وآليات ومواقع إسرائيلية باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيّرات، كرد فعل على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. - أسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة أربعة آخرين، في سياق عدوان مستمر أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

كشفت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، أن أكثر من 15 طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية، معظمها في مناطق عسكرية، في وقت تتصاعد فيه مخاوف تل أبيب من تنامي تهديد المسيّرات، وسط تحركات إسرائيلية للحصول على وسائل حماية إضافية من دول أوروبية.

وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي كثّف عملياته العسكرية في جنوبي لبنان، في محاولة لاحتواء خطر المسيّرات الانقضاضية، غير أن سكان المستوطنات الشمالية اعتبروا أن تلك العمليات "محدودة" ولا تغيّر من الواقع الأمني القائم.

وأضافت أن أكثر من 15 مسيّرة مفخخة انفجرت، الثلاثاء، داخل إسرائيل، غالبيتها في مواقع ومناطق عسكرية، فيما باتت هذه المسيّرات، خلال الفترة الأخيرة، مصدر قلق متزايد للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بعدما وصفها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، داعياً الجيش إلى إيجاد حل لمواجهتها.

وفي إطار التصدي لهذا التهديد، أوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي نشر أكثر من 250 ألف متر مربع من الشباك الواقية، وبدأ شراء نحو 280 ألف متر مربع إضافية، مشيرة إلى أن الجيش توجّه إلى عدد من الموردين في دول أوروبية لتسريع نقل هذه الشباك إلى القوات المنتشرة في لبنان وعلى خطوط المواجهة مع الحدود اللبنانية.

كما أشارت إلى أن الشعبة التكنولوجية في الجيش الإسرائيلي تعمل على تطوير وسائل وابتكارات لمواجهة المسيّرات، إلا أن المؤسسة الأمنية تقرّ بأن النتائج الميدانية لا تزال غير كافية، وأنه لا يوجد حتى الآن حل نهائي لهذا التهديد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان خلال الساعات الأخيرة، عقب تهديدات أطلقها نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد حزب الله وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق الإسرائيلي من هجمات الحزب بالطائرات المسيّرة.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 32 هجوماً استهدفت جنوداً وآليات ومواقع إسرائيلية في مناطق مختلفة من جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، وفق بيانات متتالية أصدرها الحزب حتى مساء الثلاثاء. وقال الحزب إن عملياته جاءت "دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طاولت قرى الجنوب"، وفي إطار التصدي لتوغل إسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية.

وشملت العمليات 13 استهدافاً لتجمعات جنود وآليات إسرائيلية في زوطر الشرقية ومحيط الخزان ومجرى النهر، إضافة إلى بلدات رشاف وعدشيت القصير وشمع وثكنة برانيت، باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيّرات انقضاضية.

كما أعلن الحزب استهداف سبع دبابات ميركافا، وأربع آليات من نوع "نميرا"، وآليتَي "هامر"، وآلية اتصالات، وجرافة عسكرية من نوع D9، في بلدات زوطر الشرقية ورشاف وبنت جبيل.

وفي ما يتعلق باستهداف المواقع العسكرية، قال الحزب إنه هاجم مرتين مربض مدفعية إسرائيلياً في بلدة العديسة، وخيماً لطواقم دبابات عند جلّ الحمار في البلدة نفسها، إضافة إلى منصة للقبة الحديدية ومولد طاقة في ثكنة برانيت، وأجهزة اتصالات في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل. كذلك أعلن الحزب إسقاط محلّقتين إسرائيليتين في أجواء بلدتَي صريفا ودير كيفا، مشيراً إلى استهدافهما "بالأسلحة المناسبة".

ولفت الحزب إلى أن مقاتليه يواصلون منذ فجر الثلاثاء استهداف القوات الإسرائيلية قرب مجرى النهر وطريق النهر وخزان المياه في زوطر الشرقية، وكذلك عند مجرى النهر في بلدة يحمر الشقيف، باستخدام الصليات الصاروخية والقذائف المدفعية.

في المقابل، أسفر التصعيد الإسرائيلي، الثلاثاء، عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة أربعة آخرين على الأقل، جراء 105 هجمات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، وفق رصد استند إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وتوزعت الهجمات بين 94 غارة جوية و11 عملية قصف مدفعي، في يوم عرفة وقبيل عيد الأضحى، وكان بين القتلى مسعف، بحسب المعطيات الرسمية.

ومنذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان، أسفر عن استشهاد 3213 شخصاً وإصابة 9737 آخرين، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تقارب عشرة كيلومترات داخل الحدود الجنوبية، بالتزامن مع استمرار المواجهات اليومية مع حزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته الولايات المتحدة حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

(الأناضول، العربي الجديد)