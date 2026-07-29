إعلام عبري: هجوم بمسيّرة يستهدف آلية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

لم يصدر حتى الساعة أي إعلان رسمي من حزب الله بشأن الاستهداف

تُعدّ هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تعرض مركبة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لهجوم في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، من دون وقوع إصابات، في حادثة قالت إنها الأولى من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الأضرار التي لحقت بالمركبة الهندسية؟ ما هي المناطق اللبنانية الأخرى التي شهدت تحركات عسكرية إسرائيلية بالتزامن مع الهجوم على المركبة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضافت الهيئة، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في الحادث، فيما تشير تقديراته إلى أن المركبة استُهدفت بطائرة مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في لبنان التي تتعرض فيها مركبة للجيش الإسرائيلي لهجوم يلحق بها أضراراً. ولم يصدر حتى الساعة أي بيان رسمي عن حزب الله بشأن هذا التطور.

في المقابل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا تعرضت، صباح اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية إلى أطراف بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه بلدة حداثا.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أحرقت منازل في بلدة القنطرة، كما فجرت ونسفت، فجر اليوم، ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي، ولا سيما في منطقة المشاع التابعة لبلدة المنصوري، بالتزامن مع تحليق طائرات إسرائيلية مسيّرة فوق المنطقة. ويأتي ذلك رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 من شهر يونيو/حزيران الماضي، والذي انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان، مع استمرار تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف وتوغلات في بعض المناطق الحدودية.