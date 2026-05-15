إعلام عبري: زامير زار الإمارات خلال الحرب على إيران

- زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الإمارات برفقة وفد عسكري خلال العدوان الإسرائيلي - الأميركي على إيران، والتقى بمسؤولين إماراتيين، بما في ذلك محمد بن زايد، في إطار تعزيز العلاقات الأمنية. - شهدت الفترة الأخيرة زيارات متعددة لمسؤولين أمنيين إسرائيليين إلى الإمارات، مما يعكس تعميق التعاون الأمني بين البلدين في ظل التوترات مع إيران. - نفت وزارة الخارجية الإماراتية زيارة سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين معلنة وأي زيارات يجب أن تصدر عن الجهات الرسمية.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الجمعة، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير زار دولة الإمارات، برفقة مسؤولين عسكريين كبار، خلال فترة العدوان الإسرائيلي - الأميركي على إيران، والتقى مسؤولين إماراتيين، بينهم رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، ومسؤولون أمنيون.

وبحسب موقع واينت العبري، تنضم زيارة زامير إلى سلسلة زيارات أجراها مسؤولون إسرائيليون إلى الإمارات خلال الحرب. وقد ترأس زامير وفداً أمنياً وعقد اجتماعات في الإمارات. ولفت الموقع إلى تقارير أشارت إلى نشر بطارية "القبة الحديدية" في الأراضي الإماراتية، مع وجود قوات إسرائيلية هناك، وأنها اعترضت صواريخ ومسيّرات إيرانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس جهاز "الشاباك"، دافيد زيني، أجرى هو الآخر زيارة إلى الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل وقف إطلاق النار والتوتر مع إيران، وهي زيارة تُعدّ، وفقاً للهيئة، مؤشراً على "تعميق العلاقات الأمنية" بين الطرفين. كما نُشر أن وفداً أمنياً إسرائيلياً برئاسة مدير عام وزارة جيش الاحتلال زار الإمارات خلال فترة التحضيرات للحرب على إيران.

وأعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أول من أمس الأربعاء، أن نتنياهو زار الإمارات سراً خلال فترة العدوان على إيران والتقى محمد بن زايد، فيما نفت أبوظبي ذلك. وجاء في البيان أن "الزيارة أدّت إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات". وأفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية بأن الاجتماع بين نتنياهو وبن زايد عُقد في أواخر مارس/آذار الماضي. وجاء الإعلان بعد وقت قصير من تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مفادها أن نتنياهو اجتمع، في الآونة الأخيرة، مع بن زايد، وأن اللقاء بينهما عُقد في ظل استمرار احتمال تجدد المواجهة مع إيران، وعلى خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت الإمارات.

ولفتت القناة إلى أنه لم تُسجَّل في السنوات الأخيرة أي زيارة علنية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات، وأن اللقاء الحالي يُبرز استمرار التنسيق الأمني والسياسي بين الجانبين "رغم الحساسية الأمنية العالية". وقال مسؤول سياسي، لم تسمّه القناة، تعليقاً على الخبر، إن "الزيارة تفتح مساراً نحو دول أخرى". وبحسب القناة ذاتها، يحمل هذا اللقاء أهمية كبيرة في ظل تعزّز التعاون الأمني بين الطرفين في إطار المواجهة المشتركة ضد إيران. ويتجسّد هذا التعاون، من بين أمور أخرى، في نشر منظومة "القبة الحديدية" داخل أراضي الإمارات. وتابعت أن هذه الزيارة "تأتي في فترة شديدة الحساسية، لا سيما أن العلاقات بين إسرائيل والإمارات تخضع لقدر كبير من السرية" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد ذكرت، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، أن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد برنيع، زار الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب على إيران.

أبوظبي تنفي

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، زيارة نتنياهو، مؤكدة أن "أي ادعاءات بشأن زيارات غير معلنة لا أساس لها من الصحة". وقالت الوزارة، في بيان: "تنفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها". وأضافت: "تؤكد الإمارات أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. وعليه، فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".