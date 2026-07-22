- المغرب ينضم إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، حيث سيقوم بتدريب آلاف الجنود بالتعاون مع جهات أمنية إسرائيلية، ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - ممثلون من القيادة الأميركية في كريات غات وصلوا إلى الرباط للتخطيط للتدريب الأول، الذي يشمل تدريبات على إطلاق النار واللياقة البدنية، بمشاركة الجيش المغربي. - المغرب يستعد لإرسال 500 جندي إلى غزة، بينما وافقت أربع دول أخرى على المشاركة، في حين لم تنضم إندونيسيا بعد إلى القوة متعددة الجنسيات.

أفادت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء أمس الثلاثاء، بأن التدريب الأول، ضمن عملية تأسيس قوة الاستقرار المتوقَّع عملها في قطاع غزة، سيُجرى خلال الأسابيع المقبلة في المغرب، وذلك في إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشارت القناة إلى أنّ المغرب انضم إلى القوة الدولية في 15 يوليو/تموز الماضي، أي حديثاً، لكن تبيّن الآن أن المغاربة سيلعبون "دوراً مهماً جداً" في الخطط المستقبلية للقطاع، وذلك بدعم من جهات أمنية إسرائيلية، وسيُكلَّفون بتدريب آلاف الجنود الذين سيعملون في غزة.

وذكرت القناة أنّ الأيام الأخيرة شهدت وصول ممثلين من مقر القيادة الأميركية في كريات غات إلى العاصمة الرباط، وأنهم يخططون للتدريب الأول لتأسيس القوة، بالتعاون مع ممثلين من الجيش المغربي. ومن بين ما هو مخطط له، تدريبات على إطلاق النار، وتدريبات لياقة بدنية، وعمليات تأهيل إضافية.

ونقلت القناة عن مسؤولين في "مجلس السلام"، لم تسمّهم، أن المغرب يستعد لإرسال نحو 500 جندي إلى غزة، وأن أربع دول وافقت حتى الآن على إرسال جنودها إلى القطاع، وهي المغرب، وكوسوفو، وكازاخستان، وألبانيا. أما إندونيسيا، التي أعلنت سابقاً أنها سترسل نحو 800 جندي إلى القطاع، فلم تنضم بعد إلى القوة متعددة الجنسيات، ولم تتقدم حتى بطلب للوصول إلى مركز القيادة في كريات غات.

كما لفتت القناة إلى أنّ الجنود سيعملون في البداية داخل منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسيؤمّنون مدينة "رفح الجديدة"، التي يُفترض أن تُقام بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تُعرَّف بأنها منطقة "خالية من حماس". وفي المقابل، وعلى الرغم من التقدّم "التقني"، لم يُحدَّد حتى الآن موعد نهائي لدخول الجنود الأجانب إلى غزة، فيما تشير التقديرات إلى أنه، في أفضل الأحوال، قد يحدث ذلك مطلع العام المقبل.

أخبار المغرب يوقع اتفاق المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة

وكان المغرب قد وقّع، في 15 يوليو/تموز الجاري، الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، و"يجسد الإرادة المشتركة للمساهمة، عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة، في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة"، كما ورد في بيان التوقيع. وجاء التوقيع في ختام استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، يوم الأربعاء، بمقر الإدارة، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفداً رفيع المستوى يضم مسؤولين من المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وأُنشئت قوة الاستقرار الدولية في غزة في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، وحصلت على تفويض من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتتمثل مهامها، وفق الإعلان الرسمي، في المساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية، ودعم تدريب قوات شرطة فلسطينية، وتأمين الحدود، ومساندة تنفيذ الترتيبات الأمنية المرتبطة بالخطة، بالتوازي مع ترتيبات لنزع سلاح الفصائل وانسحاب قوات الاحتلال على مراحل. وأعلنت دول عدة مساهمتها بأفراد في القوة، من بينها المغرب، وإندونيسيا، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا.