"إعلام الأسرى": الاحتلال لم يفرج حتى اللحظة عن الممرضة تسنيم الهمص

أفاد مكتب إعلام الأسرى في غزة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تُفرج حتى اللحظة عن الأسيرة الممرضة تسنيم الهمص وذلك بعد وقت قصير من إعلان المكتب نفسه أن الممرضة التي اختطفتها مليشيا محلية مرتبطة بالاحتلال، قبل نحو شهرين، أفرج عنها مساء اليوم الأحد. وأشار المكتب إلى أن الإفراج لم يتم ولم يتلقَّ الصليب الأحمر أي بلاغات بشأن ذلك.

وكانت الممرضة تسنيم الهمص قد اختطفت قبل أكثر من شهرين على يد مليشيات جندتها وسلحتها إسرائيل لإحداث الفوضى في قطاع غزة وسرقة المساعدات واستهداف عناصر المقاومة. والممرضة الهمص هي ابنة الطبيب مروان الهمص مدير عام المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة والذي تعرّض هو الآخر للاختطاف على يد المليشيات المحلية خلال زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة خانيونس، في 21 يوليو/ تموز الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، بأنّ الاحتلال سيفرج اليوم الأحد عن الممرضة تسنيم الهمص بعد اختطافها منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنّ الهمص تعرّضت طوال فترة اعتقالها في سجني عسقلان والدامون للمنع التام من الزيارة، في انتهاك واضح لحقوق الأسرى، حيث رفض الاحتلال السماح لعائلتها أو محاميها بالتواصل معها.

وسبق أن طالبت عائلة الهمص بالإفراج عن ابنتها الممرضة ووالدها المعتقل منذ شهور في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط أوضاع صحية صعبة وقاسية للغاية، لا سيما في أعقاب رفض الاحتلال الإفراج عن والد الممرضة في صفقة التبادل الأخيرة التي أبرمت بموجب اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قائمة تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بناء على عملية تبادل للمعلومات جرت بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.