إعلام إسرائيلي: وساطة قطرية لفتح هرمز علّقت هجوم ترامب على إيران

- أيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقترح تسوية لإعادة فتح مضيق هرمز، يتضمن دخول السفن عبر المياه الإيرانية وخروجها عبر المياه العُمانية، لكن وكالة "فارس" نفت وجود اتفاق، مؤكدة استمرار إغلاق المضيق بسبب الإجراءات الأميركية. - لم يصدر تعليق رسمي من إيران حول تعليق الهجوم الأميركي، لكن وزير الدفاع الإيراني أكد تعزيز القدرات العسكرية، بينما شدد ولي العهد السعودي في اتصال مع الرئيس الأميركي على أهمية الحوار لخفض التصعيد. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الضربات على إيران بعد اتفاق لخفض التوتر، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، مشروطاً باتفاق نهائي سريع، داعياً لإنهاء الأزمة.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن دبلوماسيَّين اثنين مطلعين على تفاصيل المفاوضات، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أيّد ليل السبت - الأحد، مقترح تسوية صاغه الوسطاء القطريون والولايات المتحدة بشأن ترتيب لإعادة فتح مضيق هرمز، في حين نفى مصدر مطلع هذه الأنباء، وفق ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية.

وطبقاً للقناة الإسرائيلية فإن رد عراقجي "الإيجابي" مثّل أحد الأسباب التي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تعليق الهجوم على إيران. وبحسب القناة العبرية، فإن المقترح المطروح، يتضمن دخول السفن إلى الخليج عبر مضيق هرمز من خلال المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يكون خروجها من الخليج عبر المضيق من خلال المياه الإقليمية العُمانية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التفاصيل المحددة للمقترح القطري الأمريكي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز؟ هل هناك تأكيد رسمي إيراني أو أمريكي على صحة هذه الأنباء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد وافقت سلطنة عُمان على المقترح، لكنها طلبت توضيحات من إيران حول ما إذا كانت موافقة عراقجي تمثل كذلك موقف الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلت القناة عن دبلوماسيين.

"فارس" الإيرانية: لا اتفاق بشأن هرمز

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن مصدر مقرّب من الفريق الإيراني المفاوض، نفيه وجود أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن "كاذبة". وقال مصدر عسكري مطّلع للوكالة إن "مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الإجراءات العدائية الأميركية مستمرة"، موضحاً أن عبور السفن "لن يكون ممكناً إلا عبر المسار المحدد وبإذن من القوة البحرية" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ورغم مرور ساعات على تصريحات ترامب حول تعليق الهجوم بطلب من إيران ودول المنطقة، وحديثه عن أطر اتفاق جديد، لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الجانب الإيراني. غير أن وزير الدفاع الإيراني بالإنابة، مجيد ابن الرضا، كتب، اليوم الأحد، على منصة إكس قائلاً، إن طهران تعتبر أي تهديد من خصومها "حقيقياً وقائماً" حتى إن جاء في سياق حرب نفسية. وأضاف: "لن نُؤخذ على حين غرة ولن نقف مكتوفي الأيدي"، مشيراً إلى أن إيران ستتخذ من هذه التهديدات أساساً لرفع جاهزيتها العسكرية وتعزيز قدرات الردع وتطوير قدراتها العسكرية.

وفي السياق، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليل السبت اتصالاً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد خلاله بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وأهمية بذل جميع الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهّد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتمنع الانجرار إلى صراع أوسع. وفي أعقاب هذه التطورات، أعلن ترامب تعليق الضربات الكبيرة التي كانت مخططة على أنحاء مختلفة من الجمهورية الإسلامية.

وخلال ساعات الليل أصدر ترامب بياناً قال فيه إنه "جرى التوصل إلى اتفاق بشأن خطوات مهمة لخفض التوتر في المنطقة. وتشمل الشروط إعادة فتح مضيق هرمز فوراً وبشكل كامل أمام حركة الملاحة، إلى جانب اتخاذ خطوات لإنهاء التهديد النووي الإيراني". وأوضح ترامب أن "تعليق الهجوم جاء من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران"، مستدركاً بأن "هذه الخطوة منوطة بالتوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي".

وفي ختام بيانه، أكد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ملتزمتان معاً بالعملية السياسية التي تتبلور، داعياً جميع الأطراف المُشاركة في المحادثات إلى التحرك بحزم من أجل إنهاء الأزمة. وأضاف "ابدأوا العمل جميعاً، وأنهوا هذا الأمر"، مؤكداً أن قرار إلغاء العملية العسكرية "مشروط بإحراز تقدم في المفاوضات دون أي تأخيرات إضافية".