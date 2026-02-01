إعادة فتح مقر للمجلس الانتقالي الجنوبي واعتداء على صحيفة "عدن الغد"

- استعاد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل مقر الجمعية الوطنية في عدن بعد إغلاقه من قبل قوات العمالقة الجنوبية، مما أدى إلى توتر واحتجاجات ضد السعودية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي. - أغلقت قوات العمالقة الجنوبية المقر بتوجيهات عليا لإعادته للدولة، مما أثار غضب معسكر الزبيدي، ودعا المجلس الانتقالي لرفض هذه الإجراءات محذرين من تداعياتها. - اقتحم مسلحون من المجلس الانتقالي مقر صحيفة عدن الغد، وأكدت الجمعية العمومية رفضها للإغلاق، مشددة على استمرار النضال لتحقيق تطلعات الجنوب.

استعاد أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل صباح اليوم الأحد مقر الجمعية الوطنية العمومية الجنوبية ومجلس المستشارين التابعة للمجلس في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد إغلاقه يوم الخميس الماضي من قبل قوات العمالقة الجنوبية وتسلّم قوات الأمن الوطني له، في وقت سُجل فيه اعتداء على مقر صحيفة عدن الغد، أسفر عن إصابة عدد من الموظفين بجروح، فيما اتهمت الصحيفة عناصر مسلحة من المجلس باقتحام مقرها.

واحتشد صباح الأحد المئات من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، مع موظفي وأعضاء الجمعية الوطنية العمومية ومجلس المستشارين، في مسيرة احتجاجية جابت عدداً من شوارع مديرية التواهي وأحيائها في العاصمة المؤقتة عدن، حتى وصلت إلى المقر، حيث توقفت أمام المبنى.

وردد المشاركون شعارات وهتافات ضد السعودية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قبل أن يتم السماح بدخول الموظفين وأعضاء الجمعية ومجلس المستشارين. وعقب ذلك، غادر المتظاهرون الموقع بعد محاولتهم اقتحام المبنى والدخول إلى مقر الجمعية، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المبنى، كما أعيد رفع صورة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ونائب عضو مجلس القيادة الرئاسي المستبعد بتهمة الخيانة العظمى عيدروس الزبيدي على واجهة المبنى إلى جانب شعار المجلس ولوحته الضوئية.

وكانت قوات العمالقة الجنوبية قد أغلقت مقر الجمعية الوطنية العمومية الجنوبية ومجلس المستشارين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بتوجيهات عليا وإعادته إلى ملكية الدولة لصالح مصلحة الضرائب، وهو ما أدى إلى توتر عدن خلال الأيام الماضية، إذ اعتبر معسكر الزبيدي، الذي يرفض قرار حل المجلس الذي اتخذته قيادات وازنة وفاعلة في المجلس، أن ما جرى يُعدّ "تعدياً على رموز ومكتسبات الجنوبيين وتضحياتهم"، مهدداً بتصعيد احتجاجاته للحفاظ على هذه المكتسبات.

ودعت كل فروع المجلس الانتقالي الجنوبي وجمعيته العمومية في كل المحافظات، وكذلك الهيئات الجماهير، إلى رفض هذه الخطوات والإجراءات التي تستهدف قيادات المجلس ومقراته وهيئاته في العاصمة عدن وباقي المدن والمناطق في جنوب وشرق اليمن، محذرة من ما وصفته بـ"تداعيات هذه الاستهدافات على القضية الجنوبية والنسيج الاجتماعي الجنوبي".

وفي السياق، قالت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان لها اليوم الأحد، إن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة الحاشدة التي انطلقت من النصب التذكاري واختتمت أمام مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، جاءت "تعبيراً عن رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وتعليماته بإغلاق مقر الجمعية العمومية، يوم الخميس الماضي". وقالت إن "هذه التظاهرة تكللت بنجاح وطني كبير، توج بفتح مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وحذرت من "المساس" بمقرات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل أو ما وصفته بـ"محاولة التضييق على نشاطه وعمله السياسي والمؤسسي"، مشيرًا إلى أن ذلك "سيقابل برفض شعبي وجماهيري واسع، ولن يسمح بتمريره تحت أي ذريعة أو مبرر، لما يمثله المجلس من تعبير حقيقي عن تطلعات شعب الجنوب وإرادته الحرة"، بحسب تعبير البيان. وأضافت أن "شعب الجنوب ماض بثبات وارادة راسخة في تحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة في استعادة دولته الجنوبية المستقلة، خلف قيادته السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، مستنداً إلى وحدة الصف الجنوبي، ومتمسكاً بخياراته النضالية، ومؤمناً بعدالة قضيته التي لن تنكسر أمام محاولات الاستهداف أو الإقصاء".

إلى ذلك، قالت صحيفة عدن الغد على موقعها، إن مسلحين من المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل اقتحموا مقرها في عدن، وحطموا محتوياته، واعتدوا على الموظفين باستخدام السلاح، ما أدى إلى إصابات في صفوف الطاقم الصحافي والإداري.