إعادة انتخاب نتنياهو رئيساً لحزب الليكود وترشيحه للانتخابات المقبلة

- أعيد انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً لحزب "الليكود" بالتزكية، ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء المقبلة، بعد عدم تقدم أي منافس آخر، وفقاً للقناة 14 العبرية. - القرار اتخذ في اجتماع لجنة الانتخابات والرقابة في تل أبيب، حيث لم يتقدم أي مرشحين إضافيين قبل انتهاء مهلة الترشيحات، مما أدى إلى انتخاب نتنياهو تلقائياً وفقاً للمادة 59 من النظام الأساسي للحزب. - يأتي هذا في إطار التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر 2026، رغم اتهامات الفساد الموجهة لنتنياهو، حيث لا يلزمه القانون بالاستقالة إلا في حال إدانته.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في حزب "الليكود" الإسرائيلي، الخميس، إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً للحزب بالتزكية وترشيحه لسباق رئاسة الوزراء المقبل، عقب عدم تقدم أي مرشح آخر لمنافسته، وفق ما أوردت "القناة 14" العبرية. وقالت القناة: "بعدما لم يتقدم أحد لمنافسته، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في حزب الليكود، الخميس، نتنياهو رئيساً للحزب ومرشحاً لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة".

وأضافت: "اتُّخذ القرار في اجتماع لجنة الانتخابات والرقابة الذي عقد في تل أبيب، عقب انتهاء مهلة تقديم الترشيحات الأربعاء، دون أن يتقدم أي مرشحين إضافيين". وأشارت إلى أنه "وفقاً للمادة 59 من النظام الأساسي لحزب الليكود، يُنتخب المرشح تلقائياً عند تقديم ترشيح واحد دون الحاجة إلى تصويت".

وتابعت القناة: "جاء هذا الاجتماع عقب قرار اللجنة المركزية لحزب الليكود تقديم موعد الانتخابات الداخلية لقيادة الحزب إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، فيما تم اليوم انتخاب رئيسه". ويأتي ذلك تمهيداً للانتخابات البرلمانية السادسة والعشرين، المتوقع إجراؤها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وترأس نتنياهو حكومات إسرائيلية عدة منذ العام 1996، ويشير هذا القرار إلى عزمه خوض الانتخابات المقبلة رغم اتهامات الفساد الموجهة ضده، إذ لا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا.

(الأناضول)