إعادة انتخاب بول بيا رئيساً لولاية ثامنة في الكاميرون

- أُعيد انتخاب الرئيس بول بيا لولاية ثامنة في الكاميرون، مما قد يبقيه في السلطة حتى سن المئة، بعد أن ألغى الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في 2008 وفاز بفوارق مريحة في الانتخابات المتتالية. - كان عيسى تشيروما، المنافس الأقوى لبيا في الانتخابات الأخيرة، حيث انشق عنه ونظم حملة قوية بدعم من ائتلاف معارض، لكن بيا أعلن ترشحه في يوليو 2025 مؤكداً عزيمته على مواجهة التحديات. - بيا، أقدم رئيس دولة في العالم، قاد الكاميرون منذ 1982، وواجه أزمات داخلية مثل الصراع المسلح في المناطق الناطقة بالإنجليزية، وسط تساؤلات حول وضعه الصحي.

أظهرت نتائج رسمية أعلنها المجلس الدستوري في الكاميرون، اليوم الاثنين، أن الرئيس بول بيا أعيد انتخابه لولاية ثامنة قد تبقيه في المنصب حتى بلوغه سن المئة تقريباً. وقال رئيس المجلس الدستوري كليمنت أتانغانا: "أُعلن أن الرئيس المنتخب هو المرشح بول بيا". وتولى بيا (92 عاماً)، الرئاسة في عام 1982 وأحكم قبضته على السلطة منذ ذلك الحين، وألغى الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في عام 2008 وأعيد انتخابه مراراً بعد الفوز بفوارق مريحة.

وكان عيسى تشيروما، الذي كان سابقا متحدثا باسم الحكومة ووزير العمل، أقوى منافس للرئيس بيا في انتخابات هذا العام. وانشق تشيروما، وهو في أواخر السبعينيات من عمره، عن بيا في وقت سابق من العام ونظم حملة استقطبت حشوداً كبيرة وتأييداً من ائتلاف مكون من أحزاب معارضة وجماعات مدنية.

وكان بيا قد أعلن ترشحه للانتخابات في يوليو/ تموز الماضي، وقال وقتها في منشور على منصة إكس: "أنا مرشح للانتخابات الرئاسية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. تأكدوا أن عزيمتي على خدمتكم تتوافق مع التحديات الهائلة التي نواجهها". وبيا أقدم رئيس دولة في العالم، إذ يتولى الحكم عقب استقالة سلفه أحمدو أهيدجو في عام 1982.

وأثيرت تساؤلات متكررة عن وضعه الصحي، كان آخرها خلال العام الماضي عندما غاب عن الأنظار مدة 42 يوماً، ما أثار تكهنات واسعة بشأن حالته الصحية. وعلى مدى أربعة عقود، واصل بيا قيادة الكاميرون عبر محطات سياسية وعسكرية معقدة، وفاز في جميع الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ توليه الحكم. وواجه خلال فترة حكمه الطويلة أزمات داخلية، أبرزها الصراع المسلح في المناطق الناطقة بالإنكليزية، شمالي البلاد، الذي اندلع عام 2016 إثر احتجاجات طالبت بإصلاحات سياسية.

ولد بيا في 13 فبراير/شباط 1933 في بلدة مفوميكا، الواقعة جنوب العاصمة ياوندي على بعد نحو 180 كيلومتراً. نشأ في أسرة كاثوليكية محافظة خلال فترة الانتداب الفرنسي، والده إتيان مفوندو أسان ووالدته أناستازي إيينا إيلي. تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كاثوليكية محلية، ثم التحق بالإكليريكيات قبل أن ينتقل إلى ثانوية الجنرال لوكلير الفرنسية في ياوندي حيث أكمل تعليمه الثانوي عام 1956.

سافر بيا إلى فرنسا لاستكمال تعليمه الجامعي، حيث تخصص في القانون العام والعلوم السياسية. حصل على إجازة من جامعة باريس (السوربون آنذاك) عام 1960، ثم نال دبلوماً من معهد الدراسات السياسية في العام التالي، وأكمل تكوينه في معهد الدراسات العليا لما وراء البحار وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1963.

عاد إلى الكاميرون عام 1962 بعد استقلال البلاد بفترة قصيرة، ليبدأ مساره المهني والسياسي في الوظيفة العمومية. بدأ مكلفاً بمهمة في ديوان الرئاسة، ثم تولى عدة مناصب قيادية، منها رئيس ديوان وزير التربية الوطنية، وأمين عام للوزارة، وأمين عام لرئاسة الجمهورية. في عام 1975، أصبح رئيسًا للوزراء، ولاحقًا تولى رئاسة الجمهورية بعد استقالة أهيدجو في نوفمبر/تشرين الثاني 1982، ليدخل التاريخ بوصفه أحد أطول الرؤساء حكمًا في العالم.

(رويترز، العربي الجديد)