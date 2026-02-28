إطلاق نار قرب ساحة الأمويين في دمشق

- شهدت دمشق حادثة إطلاق نار قرب ساحة الأمويين، مما أثار استنفاراً أمنياً واسعاً، حيث طاردت قوى الأمن سيارة مجهولة الهوية في عملية أمنية فورية. - نفت السلطات شائعات محاولة اغتيال العميد عبد الرحمن الدباغ، مؤكدة أن الأنباء المتداولة غير صحيحة، بينما استمرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. - استجابت الجهات المختصة بسرعة، حيث طوقت موقع الحادث وانتشرت في المنطقة لضمان سلامة المدنيين، في ظل ترقب أمني مستمر في العاصمة السورية.

شهدت دمشق بعد منتصف ليلة الجمعة، حادثة إطلاق نار بالقرب من ساحة الأمويين، في واقعة أثارت استنفاراً أمنياً واسعاً وسط العاصمة، من دون ورود أي معلومات مؤكدة حتى الآن عن حجم الخسائر أو طبيعة الأضرار الناجمة عن الحادث. ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية "سانا" عن مصدر أمني قوله إن إطلاق النار جرى من قبل سيارة مجهولة الهوية في محيط الساحة، قبل أن تبادر قوى الأمن الداخلي إلى ملاحقة المركبة وتعقب من كان بداخلها، في إطار عملية أمنية فورية شملت انتشاراً مكثفاً في المنطقة.

ونفى المصدر الأمني بشكل قاطع صحة المعلومات التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعرّض العميد في جهاز الاستخبارات عبد الرحمن الدباغ لمحاولة اغتيال في دمشق، مؤكداً أن هذه الأنباء "عارية تماماً من الصحة" ولا تستند إلى أي معطيات رسمية. وكان ناشطون إعلاميون مقربون من سلطة دمشق قد تحدثوا، بعد منتصف ليل الجمعة، عن نجاة الدباغ من محاولة اغتيال وسط العاصمة السورية، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث أو موقعه الدقيق، ما ساهم في انتشار روايات متباينة عن طبيعة ما جرى.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الجهات المختصة استجابت فوراً للحادثة، حيث طُوِّق موقع إطلاق النار وانتشرت القوى الأمنية في محيط المنطقة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المدنيين وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، التي تُعَدّ من أكثر مناطق العاصمة حيوية وحساسية أمنياً. وأوضح المصدر أن ما أُشيع عن سماع دوي اشتباكات في حيّ المالكي يرتبط مباشرة بعملية الملاحقة الجارية للسيارة المشتبه فيها، مشيراً إلى أن التحركات الأمنية امتدت إلى عدد من الأحياء القريبة، في إطار تعقب المتورطين ومنع فرارهم.

ولا تزال التحقيقات جارية، وفق الرواية الرسمية، لكشف ملابسات إطلاق النار وتحديد هوية المنفذين والدوافع المحتملة وراء الحادث، في وقت لم تصدر فيه أي بيانات تفصيلية بشأن طبيعة الهدف أو خلفية العملية. ويأتي هذا الحادث في ظل حالة ترقب أمني تشهدها العاصمة السورية بين الحين والآخر، خصوصاً في المناطق المركزية التي تضم مؤسسات رسمية ومقار حكومية، ما يفسر سرعة الاستجابة الأمنية واتساع نطاق الانتشار في محيط موقع إطلاق النار. وبينما تؤكد الرواية الرسمية أن الوضع بات تحت السيطرة، لا تزال طبيعة الحادثة وتفاصيلها الدقيقة غير واضحة حتى الآن، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات الجارية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.