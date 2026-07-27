إطلاق نار قرب القنصلية الأميركية في تورنتو

- شهدت تورنتو حادث إطلاق نار قرب القنصلية الأميركية، دون إصابات، وهو الثاني خلال أربعة أشهر، حيث غادرت سيارة سيدان بيضاء المكان بعد الحادث. - عززت السلطات الكندية الحماية حول المقارّ الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية بعد حادثة سابقة في مارس، حيث أطلق رجلان النار على القنصلية، مما اعتبر تهديدًا للأمن القومي. - أوقفت الشرطة رجلين في يونيو بتهمة التخطيط لأعمال عنف، وتحقق في حوادث مشابهة، بينما أعلنت السلطات الأميركية توقيف قيادي في كتائب حزب الله بتهم التخطيط لهجمات.

أعلنت الشرطة الكندية أن إطلاق نار وقع في وقت مبكر، صباح الاثنين، قرب القنصلية الأميركية في مدينة تورنتو من دون أن يسفر عن إصابات، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار قرب البعثة الدبلوماسية خلال أربعة أشهر. وقالت شرطة تورونتو عبر منصة إكس إنّ عناصرها "سمعوا إطلاق نار في المنطقة"، مشيرة إلى أن "سيارة سيدان بيضاء شوهدت وهي تغادر المكان".

وأوضحت الشرطة أنها طوّقت المنطقة وعثرت على فوارغ طلقات نارية، مؤكدة عدم تسجيل أيّ إصابات وعدم تحديد هوية أيّ مشتبه فيهم إلى الآن. من جانبها، شكرت القنصلية الأميركية شرطة تورنتو على "استجابتها" للحادث.

وكان رجلان أَطلقا في 10 مارس/آذار أعيرة نارية في اتجاه القنصلية، في حادثة وصفتها الشرطة آنذاك بأنها "تمسّ الأمن القومي"، ما دفع السلطات إلى تعزيز الحماية حول المقارّ الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية في المدينة، في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأوقفت الشرطة في يونيو/حزيران رجلَين يبلغان 18 و19 عاماً في إطار التحقيقات المتعلّقة بحادثة إطلاق النار السابقة، مشيرة إلى أنهما جُنّدا لتنفيذ أعمال عنف، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما أفادت الشرطة بأنها تحقّق في سلسلة حوادث إطلاق نار تتبع أسلوباً متشابهاً ومتكرراً، من بينها استهداف كنيس يهودي في تورنتو في الثاني من مارس/آذار.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات الأميركية توقيف قيادي في كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، تتهمه بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، بما في ذلك هجمات على مواقع يهودية.

(فرانس برس، العربي الجديد)