إطلاق نار قرب البيت الأبيض في أثناء تواجد ترامب

واشنطن

العربي الجديد

24 مايو 2026
انتشار أمني في محيط البيت الأبيض / 24 مايو 2026 (Getty)
أفادت إدارة الإسعاف بالعاصمة واشنطن بإصابة شخصين في حادث إطلاق النار في محيط البيت الأبيض في أثناء تواجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وانتشرت الشرطة وقوات الأمن بكثافة في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض مساء السبت بعد سماع إطلاق نار، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة "فرانس برس". وكان الرئيس الأميركي موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت لبحث المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران.

وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض، فيما منعت قوات الحرس الوطني الصحافيون من دخول المنطقة. وقال صحافيون كانوا موجودين في الحديقة الشمالية في ذلك الوقت على منصة إكس إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.

وقال مدير جهاز الخدمة السرية إنه "على علم بأنباء عن إطلاق نار بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا بالقرب من البيت الأبيض"، فيما أكد مكتب التحقيقات أنه "يدعم الخدمة السرية في الرد على إطلاق نار". من جانبها، قالت قناة "فوكس نيوز" إن قوات الأمن "قامت بتحييد مطلق النار حول البيت الأبيض".

تأتي هذه الحادثة، بعد نحو شهر من عملية إطلاق نار نفذها شاب أميركي خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب. ولاحقا وجهت اتهامات لمطلق النار بمحاولة اغتيال الرئيس. وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ترامب لمحاولة استهداف أو تهديدات بإطلاق نار، فقد تعرّض قبل حادثة تجمّع عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق هيلتون، لسلسلة من الاستهدافات والتهديدات خلال السنوات الماضية.

كول توماس ألين المتهم بإطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، 25 إبريل 2026 (إكس)
كول توماس.. مطور ألعاب فيديو متهم بمحاولة اغتيال ترامب في واشنطن

وأعادت الحادثة في حينه الأذهان إلى سلسلة من الاستهدافات والتهديدات السابقة، التي تعود إلى حملة ترامب الرئاسية الأولى. وتشمل هذه السلسلة حوادث إطلاق نار من قبل مسلحين منفردين في تجمعاته الانتخابية، واختراقات أمنية متكررة. ونجا ترامب من محاولتي اغتيال سابقتين، كلتاهما خلال حملته الانتخابية لعام 2024. وكشفت كلتا المحاولتين عن تقصيرات في جهاز الخدمة السرية، ما أدى إلى تحقيقات واستبعاد قيادي في الجهاز.

تولسي غابارد... نهاية مسيرة ديمقراطية متمردة بإدارة ترامب

