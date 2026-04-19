إطلاق نار داخل مبنى السلطة المحلية في الضالع أثناء وجود المحافظ

اقتحمت مجموعة مسلحة، اليوم الأحد، مبنى ديوان السلطة المحلية في محافظة الضالع جنوبي اليمن، وأطلقت النار في محيطه أثناء وجود المحافظ اللواء أحمد قائد القبة داخل مكتبه، في حادثة أثارت حالة من التوتر والاستنفار الأمني، من دون تسجيل إصابات. وأفادت مصادر محلية وإعلامية "العربي الجديد" بأن المسلحين فرضوا حصاراً على مداخل المبنى ومنعوا الموظفين من الدخول، بالتزامن مع إطلاق أعيرة نارية في محيط المقر الحكومي، ما أدى إلى تعطّل العمل وإثارة حالة من الهلع في أوساط العاملين. وأضافت المصادر أن المسلحين طالبوا المحافظ بمغادرة المبنى، قبل أن تغلق الحماية الأمنية المقر احترازياً.

وبحسب المعلومات الأولية، يُعتقد أن المجموعة المسلحة تتبع القيادي الأمني السابق رأفت علي خالد الذي شغل منصب نائب مدير أمن مديرية الضالع، في حين أشارت مصادر إلى أن الهجوم جاء على خلفية توترات وخلافات داخلية، بينها قرارات تنظيمية أصدرها المحافظ مؤخراً تتعلق بإزالة نقاط جباية غير رسمية. من جهته، نفى مكتب محافظ الضالع الأنباء التي تحدثت عن إصابة المحافظ، مؤكداً في بيان أن القبة ومرافقيه بخير ولم يتعرضوا لأي أذى.

وفيما تحدثت بعض المصادر عن أن المهاجمين ينتمون إلى تشكيلات مسلحة مرتبطة بقيادات سابقة في المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية بشأن ملابسات الحادثة أو الإجراءات المتخذة بحق المتورطين. وأعقبت الهجوم حالة من التوتر الأمني في محيط مبنى المحافظة، وسط استنفار بين الحراسة الأمنية والمسلحين، ومخاوف من تفاقم الوضع في حال تجدد المواجهات. وتشهد محافظة الضالع، كغيرها من المحافظات اليمنية، وضعاً أمنياً هشاً في ظل تعدد القوى المسلحة وتداخل الصلاحيات بين الأجهزة الرسمية والتشكيلات غير النظامية، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.