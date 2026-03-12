إطلاق نار داخل كنيس يهودي في ميشيغن ومقتل المنفذ

- اقتحم شخص يقود شاحنة مبنى يضم كنيس "معبد إسرائيل" ومدارس يهودية في ميشيغن، حيث اشتعلت النيران في الشاحنة وفتح السائق النار قبل أن يُقتل برصاص حراس الأمن، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة. - استنفرت الشرطة الأميركية قواتها عقب الحادث، حيث تم إغلاق المدارس في المنطقة وطلب من الطلاب والموظفين البقاء داخل المباني، بينما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات اليهودية. - أكدت الفيدرالية اليهودية في ديترويت وقوع "حادث أمني" في الكنيس، داعية اليهود لتجنب الموقع، مع تعزيز دوريات الشرطة حول دور العبادة الأخرى.

اقتحم شخص يقود شاحنة صغيرة، مساء الخميس، مبنى يضم كنيس "معبد إسرائيل" ومدارس يهودية في بلدة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغن الأميركية. وأظهرت صور من موقع الحادث تصاعد الدخان من المبنى بعد اصطدام المركبة به. وبحسب تقارير عدة، خرج السائق من الشاحنة التي اشتعلت فيها النيران وفتح النار، قبل أن يرد عليه حراس الأمن الموجودون في المكان ويطلقوا النار عليه، ما أدى إلى مقتله. وأصيب أحد الحراس بجروح طفيفة، فيما بدأت قوات الأمن عمليات تمشيط بحثاً عن شخص آخر يُشتبه بصلته بالحادث. كما جرى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات اليهودية في المنطقة.

وأعلنت الشرطة الأميركية، مساء اليوم الخميس، استنفار قوات كبيرة عقب بلاغ عن إطلاق نار داخل كنيس "معبد إسرائيل" في بلدة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغن. وقال مكتب شريف مقاطعة أوكلاند إن قوات الشرطة تمشط المبنى، بينما توجه عدد من الأهالي إلى الموقع لإخراج الطلاب من مركز التعليم المبكر الموجود بداخله بعد حصولهم على إذن من السلطات. كما فُرض إغلاق أمني على المدارس في المنطقة، حيث طُلب من جميع الطلاب والموظفين البقاء داخل المباني.

وقالت شرطة ميشيغن في بيان: "نحن على علم بوقوع حادث إطلاق نار نشط في ويست بلومفيلد، ونطلب من أفراد المجتمع الابتعاد عن المنطقة لإتاحة المجال أمام قوات الشرطة للعمل"، مؤكدة تعزيز دورياتها حول دور العبادة الأخرى في المقاطعة. من جهته، أوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كاش باتيل، عبر منصة "إكس"، أن عناصر المكتب موجودون في الموقع بالتعاون مع السلطات المحلية، ويتعاملون مع حادثة دهس بسيارة يُشتبه في ارتباطها بواقعة إطلاق النار داخل الكنيس.

بدورها، ذكرت الفيدرالية اليهودية في ديترويت أنها على علم بوقوع "حادث أمني" في الكنيس، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون تتعامل مع الموقف، وأنه فُرض إغلاق احترازي على المؤسسات اليهودية في المنطقة، مع دعوة اليهود إلى تجنب الموقع في الوقت الحالي. ويُعرّف كنيس "معبد إسرائيل" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه أكبر كنيس تابع لليهود الإصلاحيين في الولايات المتحدة، إذ يضم نحو 12 ألف عضو، ويحتوي على مركز للتعليم المبكر يقدم برامج تعليمية وأنشطة للعائلات.