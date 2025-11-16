أفاد مكتب إعلام الأسرى في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت مساء اليوم الأحد، عن الممرضة الفلسطينية تسنيم الهمص بعد أكثر من شهرين على اختطافها على يد مليشيات جندتها وسلحتها إسرائيل لإحداث الفوضى في قطاع غزة وسرقة المساعدات واستهداف عناصر المقاومة. ووفق المكتب، ظهرت الممرضة الهمص التي اختطفت من محيط جامعة الأقصى في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في حالة صحية صعبة وقاسية للغاية بعد وصولها إلى غزة، فضلاً عن علامات تعذيب واضحة عليها.

والممرضة الهمص هي ابنة الطبيب مروان الهمص مدير عام المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة والذي تعرّض هو الآخر للاختطاف على يد المليشيات المحلية خلال زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة خانيونس، في 21 يوليو/ تموز الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، بأنّ الاحتلال سيفرج اليوم الأحد عن الممرضة تسنيم الهمص بعد اختطافها منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنّ الهمص تعرّضت طوال فترة اعتقالها في سجني عسقلان والدامون للمنع التام من الزيارة، في انتهاك واضح لحقوق الأسرى، حيث رفض الاحتلال السماح لعائلتها أو محاميها بالتواصل معها.

وسبق أن طالبت عائلة الهمص بالإفراج عن ابنتها الممرضة ووالدها المعتقل منذ شهور في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط أوضاع صحية صعبة وقاسية للغاية، لا سيما في أعقاب رفض الاحتلال الإفراج عن والد الممرضة في صفقة التبادل الأخيرة التي أبرمت بموجب اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قائمة تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بناء على عملية تبادل للمعلومات جرت بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.