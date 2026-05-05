إطلاق النار على مسلح قرب البيت الأبيض بعد مرور موكب فانس

- أطلق عناصر الخدمة السرية الأميركي النار على رجل مسلح في واشنطن، مما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض مؤقتاً، حيث وقع الحادث بالقرب من "ناشونال مول" بعد مرور موكب نائب الرئيس جي دي فانس. - أكد نائب مدير الجهاز، ماثيو كوين، أن الحادث لم يكن موجهاً لنائب الرئيس، ولم يستطع التكهن بارتباطه بمحاولات اغتيال الرئيس ترامب الأخيرة، مشيراً إلى أن الرجل أطلق النار بعد اقتراب الضباط منه. - يأتي الحادث بعد محاولة مسلح اقتحام فندق كان ترامب يحضر فيه عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهو جزء من سلسلة تهديدات تعرض لها ترامب منذ حملته الرئاسية الأولى.

أطلق عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على رجل مسلح وسط مدينة واشنطن الاثنين، وفق ما أفاد مسؤولون، ما استدعى إغلاق البيت الأبيض مؤقتاً. وأعلن نائب مدير الجهاز، ماثيو كوين، أن إطلاق النار وقع بالقرب من مبنى "ناشونال مول" وبعد وقت قصير من مرور موكب نائب الرئيس جي دي فانس في المنطقة.

وقال كوين للصحافيين إنه لا يعتقد أن نائب الرئيس كان هدفاً، كما أنه لا يستطيع التكهن ما إذا كان الحادث مرتبطاً بمحاولات اغتيال الرئيس دونالد ترامب الأخيرة. وأوضح "لن أتكهن في هذا الشأن"، مضيفاً "لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار موجها للرئيس أم لا، لكننا سنكتشف ذلك". وأشار كوين إلى أن إطلاق النار وقع بعد أن رصد عناصر الخدمة السرية "شخصاً مشبوهاً" بدا أنه يحمل سلاحاً نارياً.

وقال إن الرجل لاذ بالفرار سيراً على الأقدام بعد اقتراب الضباط منه، ثم شهر سلاحه وأطلق النار. وتابع أن عناصر الخدمة السرية ردوا بإطلاق النار عليه وأصابوه، حيث نقل إلى المستشفى ولم يُعرف وضعه الصحي على الفور. ولفت كوين إلى أن أحد المارة، وهو قاصر، أُصيب بجروح طفيفة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوع من محاولة مسلح اقتحام فندق في واشنطن كان ترامب يحضر فيه عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الأميركي لمحاولة استهداف أو تهديدات بإطلاق نار، فقد تعرّض قبل حادثة تجمّع عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق هيلتون، لسلسلة من الاستهدافات والتهديدات التي تعود إلى حملة ترامب الرئاسية الأولى. وتشمل هذه السلسلة حوادث إطلاق نار من قبل مسلحين منفردين في تجمعاته الانتخابية، واختراقات أمنية متكررة. ونجا ترامب من محاولتي اغتيال سابقتين، كلتاهما خلال حملته الانتخابية لعام 2024.

(فرانس برس، العربي الجديد)