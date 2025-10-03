- شهدت إيطاليا إضرابًا عامًا احتجاجًا على الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود واعتقال النشطاء الإيطاليين، مما أثر على قطاعات النقل والخدمات وأدى إلى تظاهرات حاشدة في مدن رئيسية. - أثار الإضراب جدلاً سياسيًا، حيث اعتبره وزير النقل "غير مشروع"، بينما دافع الاتحاد العام للعمل عن حق الإضراب، ودعمت نقابة الشرطة الإضراب مشيرة إلى انتهاك إسرائيل للقانون الدولي. - أجرت السلطات الإيطالية محادثات مع الاستخبارات الإسرائيلية لضمان سلامة النشطاء، مما أدى إلى الإفراج عن أربعة برلمانيين إيطاليين وتهدئة التوترات.

تشهد إيطاليا منذ ساعات صباح اليوم الجمعة الأولى حالة من التعبئة الوطنية مع الإضراب العام، الذي دعا إليه الاتحاد الإيطالي العام للعمل "Cgil" والاتحاد النقابي الأساسي "Usb" تحت شعار "لنوقف كل شيء"، تنديداً بالاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي واعتقال النشطاء الإيطاليين المشاركين فيه والتعبير عن التضامن مع غزة. وشمل الإضراب قطاعات النقل والخدمات العامة والخاصة، ما تسبب في إلغاء العديد من رحلات القطارات والحافلات وتأخيرها، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات.

وخرج في مدينة ميلانو نحو 100 ألف شخص في تظاهرة جابت شوارع المدينة، وشارك في روما أكثر من 60 ألفا، كما خرجت تظاهرات في نابولي وبولونيا وجنوة وتورينو وباليرمو ومدن أخرى. وفي ليفورنو وترييستي أغلق المحتجون الموانئ والطرق الحيوية، ما أدى إلى تعطيل حركة البضائع. وسُجّلت توترات في مدن تورينو وبريشا وساليرنو، لكن معظم الفعاليات جرت بشكل سلمي بمشاركة واسعة من العمال والطلاب والأسر.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمل الإيطالي ماوريتسيو لانديني، وفق ما نقلته وكالة رويترز "هذا ليس مجرد إضراب. نحن هنا اليوم لندافع عن الأخوّة بين الأفراد، بين الشعوب، لنعيد الإنسانية إلى الصدارة، لنقول لا للإبادة الجماعية ولسياسة إعادة التسلح". وانتشرت الاحتجاجات المتضامنة مع أسطول المساعدات الذي كان يحاول كسر الحصار البحري الإسرائيلي في جميع أنحاء أوروبا ومناطق أخرى من العالم، لكنها كانت واسعة النطاق في إيطاليا بشكل خاص. ومن المقرر أن تتواصل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غداً السبت، وستكون هناك مسيرة حاشدة في روما، لتمثل الختام لعدة أيام من الاحتجاجات.

من جهته، وصف وزير النقل وزعيم رابطة الشمال اليمينية المتطرفة، ماتيو سالفيني، الإضراب بأنه "غير مشروع"، مستنداً إلى تصريحات رئيسة اللجنة المستقلة لضمان الإضراب بشأن عدم مشروعية هذا الإضراب بسبب غياب الإشعار المسبق، وأعلن عزمه فرض عقوبات أشد تتمثل في اللجوء إلى إجراء التشغيل الإجباري الذي يحول الإضراب إلى مجرد تعطيل محدود (من خلال تخفيض عدد ساعاته أو إرجائه أو تجميع عدد من الإضرابات لتنفذ في تاريخ واحد).

وردّ أمين عام الاتحاد الإيطالي العام للعمل، ماوريتسيو لانديني، بأن تصريحات الوزير "غير مقبولة"، مؤكداً أن من يُضرب يتخلى عن أجرة يوم عمل، مستنداً إلى القانون الإيطالي، الذي يجيز الإعلان عن إضراب عام من دون مهلة عشرة أيام في حال وقوع أحداث جسيمة وغير متوقَّعة تمس النظام الدستوري أو سلامة العمال (في هذه الحالة هم أولئك المشاركين في أسطول الصمود). ومن جانب المعارضة، دافعت زعيمة الحزب الديمقراطي، النائبة إيلي شلاين، عن الحق الدستوري في الإضراب متهمة الحكومة بمحاولة تقويضه.

نقابة الشرطة تشارك بالإضراب في إيطاليا

وفي تطور لافت، أعلنت نقابة الشرطة "SILP CGIL" دعمها للإضراب العام، مؤكدة أنه على الرغم من أن أفراد الشرطة محظور عليهم الإضراب بموجب القانون، فإنه يمكنهم المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية الجارية فقط إذا كانوا في عطلة اعتيادية عن العمل. وبرر الأمين العام لنقابة الشرطة بييترو كولابييترو هذا الموقف بأنه يأتي احتجاجاً على "انتهاك واضح للقانون الدولي"، وانتقد "رد الفعل العنيف والمدمر" للحكومة الإسرائيلية، على هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما أكد على أهمية احترام الدستور الإيطالي ومبدأ الشرعية.

وعلى ضوء الاحتجاجات في إيطاليا، أفادت القناة 12 العبرية بأنّ السلطات الإيطالية أجرت محادثة عاجلة مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، وطلبت منه إرسال صور للنشطاء المحتجزين بهدف التأكد من سلامتهم ولضمان تهدئة المتظاهرين. واستجابة لهذا الطلب، تواصل برنيع مع وزيرة المواصلات ميري ريغف، المسؤولة عن ميناء أسدود، حيث نقل النشطاء إليه، وطلب منها نقل توثيقات ومقاطع فيديو وصور للمعتقلين بشكل عاجل، لتفادي تصعيد قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا. وقد نقل رئيس الموساد المواد التي وُثقت مباشرة إلى السلطات الإيطالية بهدف تهدئة المخاوف وإنهاء الأزمة الدبلوماسية.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، الإفراج عن أربعة برلمانيين إيطاليين كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي واحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. والبرلمانيون الأربعة المفرج عنهم هم: المتحدث باسم حركة خمس نجوم بمجلس الشيوخ السيناتور ماركو كرواتي، والنائب عن الحزب الديمقراطي أرتورو سكوتو، وعضوة البرلمان الأوروبي عن تحالف الخضر واليسار بينيديتا سكوديري، وعضوة البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي أناليزا كورّادو.