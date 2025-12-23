إضراب جوع في سجون بريطانيا يقود نشطاء "فلسطين أكشن" إلى القضاء

- يواجه نشطاء "فلسطين أكشن" المحتجزون في بريطانيا تدهورًا صحيًا خطيرًا بسبب إضرابهم عن الطعام، مما دفعهم لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة لعدم توفير الرعاية اللازمة، وسط ظروف احتجاز قاسية وغياب استجابة رسمية لمطالبهم. - تطالب منظمة "كيج" بحق المحتجزين في لقاء ممثليهم القانونيين والسياسيين، لكن السلطات ترفض ذلك، مما يزيد من يأس المحتجزين ويدفعهم للمخاطرة بصحتهم. - تصاعد القلق الحقوقي والإعلامي حول الإضراب، مع تحذيرات من عواقب وخيمة إذا استمر الوضع دون تدخل حكومي عاجل وفتح قنوات حوار.

باشر عدد من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" المحتجزين في السجون البريطانية إجراءات قانونية ضد الحكومة، في ظل تدهور خطير ومتسارع في أوضاعهم الصحية نتيجة استمرار إضرابهم المفتوح عن الطعام، ونقل عدد منهم إلى المستشفيات، وفق بيان صحافي صدر، اليوم، عن منظمة "كيج" البريطانية (CAGE UK).

وأفادت المنظمة بأن هذه الخطوة القانونية تأتي احتجاجاً على ما وصفته بـ"إخفاق الدولة في الوفاء بواجب الرعاية تجاه المحتجزين"، لا سيما في ظل ظروف احتجاز قاسية تشمل العزل المطوّل، وقيوداً مشددة على التواصل، وغياب أي استجابة رسمية جدية لمطالب المضربين، رغم المخاطر المتزايدة على حياتهم وصحتهم.

ووفق المعلومات الواردة من المنظمة، فإن بعض المضربين باتوا في وضع صحي حرج، مع تسجيل حالات فقدان شديد للوزن وإغماء متكرر، ما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفيات، وسط تحذيرات من احتمال حدوث أضرار صحية دائمة إذا استمر الإضراب دون تدخل عاجل.

مطالب أساسية ورفض للحوار

تؤكد منظمة "كيج" أن جوهر احتجاج المضربين يتمثل في مطالبتهم بحقهم في لقاء ممثليهم القانونيين والسياسيين لمناقشة مطالبهم والسعي إلى حل قانوني، وهو ما تصفه المنظمة بـ"المطلب الأساسي والمعقول". إلا أن سلطات السجون، بحسب البيان، تواصل رفض هذا الطلب، وعلاوة على ذلك، جرى التعامل معه أحياناً بسخرية من بعض أعضاء البرلمان.

وترى المنظمة أن إصرار السلطات على تجاهل هذه المطالب يدفع المحتجزين إلى "وضع صحتهم على المحك"، في تعبير عن يأس متزايد من أي مسار حواري داخل منظومة العدالة الجنائية.

قلق حقوقي وتغطية إعلامية

بحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقارير نشرتها بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2025، تصاعد القلق الحقوقي إزاء استمرار الإضراب عن الطعام داخل السجون، مع تحذيرات من تجاهل السلطات البريطانية مخاطر قد تصل إلى فقدان أرواح محتجزين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد، وتساؤلات حول مدى التزام الدولة بواجبها القانوني في حماية من هم تحت عهدتها.

ونقلت الصحيفة، في التقرير نفسه، عن عائلات المحتجزين مخاوف جدية من أن يؤدي استمرار الإضراب، في ظل غياب أي انفراجة سياسية أو قانونية، إلى نتائج لا يمكن تداركها، مطالبةً بتدخل حكومي عاجل وفتح قنوات حوار قبل فوات الأوان.

في المقابل، اكتفت وزارة العدل البريطانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية في التغطية ذاتها، بالتأكيد أن المحتجزين يتلقون الرعاية الطبية وفق البروتوكولات المعتمدة، من دون التعليق على الدعوى القانونية أو المطالب السياسية للمضربين.

إنذار أخلاقي وقانوني

تعتبر منظمة "كيج" أن استعداد أفراد للمخاطرة بحياتهم داخل الحجز الرسمي يشكّل "جرس إنذار أخلاقيا وقانونيا"، لا يقتصر على أوضاع هؤلاء المحتجزين فحسب، بل يطاول سلامة منظومة العدالة وسيادة القانون في بريطانيا.

وتحذّر المنظمة من أن تجاهل هذه القضية قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تُفرغ واجب الرعاية في أماكن الاحتجاز من مضمونه، وتحول الإضراب عن الطعام إلى الوسيلة الأخيرة المتاحة للمطالبة بالحقوق الأساسية.