إصدار القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري

- أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا عن القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة، حيث يحق لهم الترشح والتصويت في الانتخابات المقررة في 5 أكتوبر. - يبدأ الترشح يومي السبت والأحد، تليه حملة انتخابية لمدة سبعة أيام، مع الالتزام بعدم استخدام شعارات إثنية أو مذهبية أو طائفية. - مجلس الشعب الجديد سيضم 210 أعضاء، منهم 140 منتخبون و70 معينون من قبل الرئيس، لفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بانتظار دستور جديد.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية نوار نجمة، اليوم الجمعة، عن إصدار القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة. وقال نجمة، في تصريح للوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن اللجنة أصدرت القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة، موضحاً أن هذه القوائم "تعد نهائية، ويحق لجميع أعضائها الترشح لعضوية مجلس الشعب والتصويت في انتخابات المجلس".

وأضاف نوار نجمة أن باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب من الهيئات الناخبة سيفتح يومي السبت والأحد، على أن تبدأ الحملة الانتخابية بعد ذلك، على أن تجرى الانتخابات في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأوضح المتحدث نفسه أنه خلال هذه الفترة، "يستطيع المرشحون لعضوية مجلس الشعب الإعلان عن برامجهم الانتخابية وسيرهم الذاتية". وبلغ عدد المتقدمين للترشح لعضوية الهيئات الناخبة على مستوى سورية نحو 14 ألف شخص بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات.

ويقتصر الترشح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء الهيئة الناخبة عبر طلب فردي يُقدم خلال الأيام المحددة، على أن تُعلن أسماء المرشحين من قبل اللجان الفرعية. وتبدأ بعدها الحملات الانتخابية لمدة سبعة أيام، على ألا تتضمن خداع الناخبين، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، أو الطعن بهم أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى الالتزام بعدم استخدام شعارات إثنية أو مذهبية أو طائفية أو عائلية أو عشائرية.

ومن المقرّر أن يضمّ مجلس الشعب الجديد، الذي سيمارس مهامه التشريعية لفترة انتقالية من خمس سنوات، 210 أعضاء: 140 منهم تنتخبهم الهيئات الناخبة التي شكلتها اللجان الفرعية التي اختارتها لجنة الانتخابات العليا، و70 عضواً يعيّنهم الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات السورية لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد ما بين 15 و20 سبتمبر/أيلول الحالي استناداً إلى قانون انتخابي مؤقت صادق عليه الشرع

في أغسطس/ آب الماضي عبر مرسوم حمل رقم 143. وبدأت اللجنة العليا للانتخابات مهامها منذ تأسيسها في منتصف يونيو/حزيران الماضي، بهدف تشكيل مجلس للشعب ولايته 30 شهراً، إلى حين إجراء الانتخابات السورية البرلمانية والرئاسية بناء على دستور جديد من المفترض كتابته وعرض مسودته على الاستفتاء الشعبي خلال الفترة الانتقالية، ومدتها خمس سنوات (وفق الإعلان الدستوري الذي وقعه الشرع في مارس/ آذار الماضي). وتعهدت اللجنة في حينه بإكمال أول عملية انتخابية بعد إسقاط نظام الأسد خلال ثلاثة أشهر، لكنها كما يبدو واجهت صعوبات لتحقيق ذلك.