إصابة 9 جنود إسرائيليين بينهم 3 ضباط في جنوب لبنان

- شهد جنوب لبنان اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، أسفرت عن إصابة 9 جنود إسرائيليين في حادثتين منفصلتين، بينهم ضابط بجروح خطيرة. - أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد تجمعات وآليات جيش الاحتلال في مناطق مختلفة، مستهدفاً دبابة ميركافا وقوة إسرائيلية متمركزة في بلدة دبل. - تتواصل المحاولات الإسرائيلية لتعميق التوغل البري في جنوب لبنان، وسط اشتباكات ضارية مع حزب الله الذي يعلن يومياً عن عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية.

أصيب 9 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في جنوب لبنان إثر اشتباكات مع حزب الله، في واقعتين مختلفتين. وقال جيش الاحتلال في بيان، إن ضابطاً أصيب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان، أمس الجمعة. وأضاف أنه في حادث آخر، ليل الجمعة-السبت، أُصيب ضابط بجروح خطيرة وستة جنود آخرين بجروح متوسطة، جراء إطلاق صاروخ على القوات العاملة في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفي دفرين، أول من أمس الخميس، مقتل جنديين اثنين في الاشتباكات الدائرة بجنوب لبنان، أحدهما رقيب أوّل بلواء "غولاني"، والثاني رقيب في الكتيبة 77، وتحديداً في فصيل "ساعر ماجلان". وإلى جانبهما، أصيب أربعة جنود بجروح طفيفة. ويوم الأربعاء الماضي، أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون باتجاه القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. وفي الحادث نفسه، أُصيب ضابط ومقاتلان آخران بجروح طفيفة. وفي حادثة أخرى ليل الأربعاء-الخميس، أُصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار من طريق الخطأ من القوات الإسرائيلية نفسها.

كما شهد جنوب لبنان في الليلة نفسها، نقل 15 جندياً إلى المستشفى وهم يعانون انخفاض حرارة الجسم، بينهم جندي بحالة متوسطة الخطورة، بينما نُقل الباقون، بينهم ضابطة، وهم في حالة طفيفة. ويأتي هذا في وقت تستمرّ المحاولات الإسرائيلية لتعميق التوغل البري جنوبي لبنان، وسط اشتباكات ضارية مع عناصر حزب الله الذي يعلن يومياً عشرات العمليات العسكرية التي ينفذها ضد قوات الاحتلال المتوغلة، وأهدافاً عسكرية ومستوطنات في فلسطين المحتلة.

وأعلن حزب الله صباح اليوم السبت، استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال وآليّاته عند بركة بلدة دبل، وعند مثلّث وادي العيون – رشاف، جنوبي لبنان، بصليتين صاروخيتين، كما استهدف قوة إسرائيلية تمركزت في منزل في بلدة دبل بمسيّرة انقضاضية. وفي البلدة نفسها، قال حزب الله إنه استهدف دبابة ميركافا بمحلّقة انقضاضية، وحقق إصابة مؤكّدة. وأفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، باشتباكات فجراً مع قوة مشاة إسرائيلية كبيرة كانت تتقدم من "حي الفاقعاني" في بلدة الطيبة باتجاه مجرى نهر الليطاني شمالي البلدة، مشيرة إلى تنفيذ جيش الاحتلال غطاءً نارياً كثيفاً بالقصف المدفعي والدخاني، في وقت عملت المروحيات على سحب الإصابات من ميدان المواجهة.