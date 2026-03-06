إصابة 8 جنود إسرائيليين بهجوم لحزب الله.. بينهم ابن سموتريتش

- أصيب ثمانية جنود من لواء "جفعاتي" في جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء صواريخ أطلقها حزب الله قرب مستوطنة زرعيت، خمسة منهم بجروح خطيرة وثلاثة بجروح طفيفة، بينهم نجل وزير المالية الإسرائيلي. - وقعت العملية قرابة الساعة العاشرة صباحاً، حيث أطلق مقاتلو حزب الله صواريخ مضادة للدروع على الموقع العسكري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نهاريا بعد تقديم الإسعافات الأولية. - تصاعد التوتر شمالي إسرائيل مع إطلاق صواريخ ومسيرات من حزب الله، فيما دمر جيش الاحتلال عشرة أبراج سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

أصيب ثمانية جنود من لواء "جفعاتي" في جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة من جراء صواريخ أطلقها حزب الله على موقع عسكري للجيش قرب مستوطنة زرعيت في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب خمسة من الجنود بجروح خطيرة وخضعوا فور وصولهم إلى مستشفى نهاريا لعمليات جراحية عاجلة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح بين طفيفة ومتوسطة، بينهم نجل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي وصفت إصابته بـ"الطفيفة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن خمسة جنود من لواء "جفعاتي" أصيبوا بجروح خطيرة اليوم نتيجة إطلاق صواريخ مضادة للدروع داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. وأضاف أن الجنود نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وقد جرى إبلاغ عائلاتهم، مشيراً إلى أن ثلاثة جنود آخرين من اللواء نفسه أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا أيضاً إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن العملية وقعت قرابة الساعة العاشرة صباحاً، إذ أطلق مقاتلون من حزب الله عدة صواريخ مضادة للدروع باتجاه الموقع العسكري، ما أدى إلى إصابة القوة العسكرية. وقدمت الطواقم الطبية في جيش الاحتلال الإسعافات الأولية للمصابين في الميدان قبل نقلهم إلى مستشفى نهاريا.

ومنذ ساعات الصباح، دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ ومسيرات من جانب حزب الله على خلفية التصعيد المتواصل. وذكرت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال دمّر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عشرة أبراج سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 217 شهيداً و798 جريحاً منذ فجر يوم الاثنين 2 مارس/ آذار وحتى مساء اليوم الجمعة 6 مارس.