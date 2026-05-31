إصابة 4 إسرائيليين بعملية دهس جنوبي الضفة واستشهاد منفذها

- أصيب أربعة إسرائيليين في عملية دهس نفذها فلسطيني عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون، حيث أطلق جندي إسرائيلي النار على المنفذ مما أدى إلى استشهاده. - تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع تشديد الإجراءات وإغلاق الحواجز، مما يعرقل حركة الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم. - تشهد محافظة الخليل إغلاقات متكررة للحواجز، مما يؤدي إلى شلل جزئي في الحركة والتنقل، خاصة في محيط مستوطنات غوش عتصيون.

أصيب أربعة إسرائيليين بجروح بين خطيرة ومتوسطة في عملية دهس نفذها فلسطيني عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، وطبقاً لما أورده موقع "واينت" مساء الأحد، فإن جراح مصابتين خطيرة، فيما استُشهد المنفذ بعدما أطلق جندي إسرائيلي النار عليه.

ونقل الموقع عن "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) في منطقة القدس تلقيها بلاغاً بعملية دهس عند الساعة 20:08، لتتوجه طواقمها إلى موقع العملية وتعالج ميدانياً عدداً من المصابين، بينهم مصابون بجروح خطيرة، قبل نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

وفي الأثناء، وصل رئيس المجلس الإقليمي لـ"غوش عتصيون" يارون روزنتال إلى موقع العملية التي وصفها بالهجوم الخطير. وبحسبه، "حاول منفذ الهجوم دهس مجموعة من الفتيان والفتيات، ولدينا عدد من المصابين، وقد قُضي على المنفذ بسرعة كبيرة على يد قوات الجيش".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح نتشة (31 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم على مفترق (عصيون) الاستيطاني".

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق عشرات الحواجز والبوابات، خصوصاً في جنوب الضفة الغربية. ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، كثّف جيش الاحتلال عملياته العسكرية والاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة وبلداتها، فيما تحولت الحواجز العسكرية إلى نقاط اختناق دائمة تعرقل حركة الفلسطينيين بين المحافظات.

وتشهد محافظة الخليل على وجه الخصوص إغلاقات متكررة للحواجز الرئيسية والفرعية، إلى جانب تشديد الإجراءات عند مداخل بلدات بيت لحم ومحيط مجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، ما يفاقم معاناة السكان ويؤدي إلى شلل جزئي في الحركة والتنقل.