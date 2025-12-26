إصابة 3 نساء من جراء حادث طعن في مترو باريس وتوقيف المشتبه فيه

- تعرضت ثلاث نساء للطعن في ثلاث محطات على خط المترو رقم 3 في باريس، وتم نقل اثنتين منهن إلى المستشفى بإصابات غير خطيرة، بينما توجهت الثالثة بنفسها لتلقي العلاج. - تم التعرف على المشتبه به، وهو رجل يبلغ 25 عاماً ومعروف لدى الشرطة بجرائم سابقة، بفضل لقطات كاميرات المراقبة، وأُلقي القبض عليه في فال دواز. - فُتح تحقيق بتهمة الشروع في القتل، وأشاد قائد شرطة باريس باستجابة قواته السريعة، بينما دعا وزير الداخلية إلى اليقظة القصوى قبيل احتفالات رأس السنة.

جُرحت ثلاث نساء إثر تعرضهن للطعن بعد ظهر الجمعة في مترو باريس على يد رجل لاذ بالفرار قبل أن يُقبض عليه قرب العاصمة، وفق السلطات القضائية التي تواصلت معها وكالة فرانس برس. وقالت هيئة النقل العام في باريس (RATP) لوكالة فرانس برس إنّ الهجمات وقعت بعد الظهر في ثلاث محطات على خط المترو رقم 3 الذي يعبر محطات في وسط المدينة.

وتلقت اثنتان من الضحايا العلاج من فرق الطوارئ ونُقلتا إلى المستشفى، لكن إصاباتهما لم تكن خطيرة، بينما توجهت الثالثة إلى المستشفى بنفسها، بحسب ما أفادت مديرية الشرطة. وتم التعرف على المشتبه به، وهو رجل يبلغ 25 عاماً، بفضل لقطات كاميرات المراقبة. وكان معروفاً لدى الشرطة سابقاً بجرائم مختلفة، من بينها إتلاف ممتلكات، وأُلقي القبض عليه مساء الجمعة في فال دواز في شمال غرب باريس، وفق السلطات القضائية.

وقد فُتح تحقيق أُسند إلى جهاز أمن النقل الإقليمي (SRT) بتهمة الشروع في القتل والاعتداء بسلاح مع أسباب مشددة للعقوبة. وأشاد قائد شرطة باريس باتريس فور باستجابة قواته وتعبئتها السريعة لتدخلها وتوقيف المشتبه بارتكابه هذه الأعمال.

وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير الداخلية لوران نونيز المحافظين ومسؤولي الأمن إلى توخي أقصى درجات اليقظة قبيل احتفالات رأس السنة، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وصرح حينها بأن "مستوى التهديد الإرهابي مرتفع للغاية" وأن "مخاطر الاضطرابات العامة" عالية. وطلب تحديداً إيلاء "اهتمام خاص" لوسائل النقل العام.

(فرانس برس)