إصابة 3 نساء بجروح جراء عمليات طعن في مترو باريس

26 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:21 (توقيت القدس)
رجال شرطة في باريس، 19 أكتوبر 2025 (Getty)
- أوقفت الشرطة الفرنسية رجلاً يُشتبه في طعنه ثلاث نساء في شبكة مترو باريس خلال احتفالات نهاية العام، مستخدمة لقطات كاميرات المراقبة وتتبع هاتفه المحمول لتحديد مكانه في منطقة فال دواز شمال باريس.
- وقعت الهجمات في ثلاث محطات مختلفة في وسط العاصمة بين الساعة 16:15 و16:45، وهي "أوبرا"، "آر زي ميتييه"، و"ريبوبليك"، مما أدى إلى جرح ثلاث نساء.
- أكدت هيئة النقل الباريسية RATP وقوع الهجمات في توقيت متقارب، مما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين.

أوقفت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة رجلاً يُشتبه بجرحه ثلاث نساء في عمليات طعن في شبكة مترو باريس في أوج احتفالات نهاية العام في باريس، وفق ما أفاد مدعون عامون وكالة فرانس برس. وأوضح المدعون العامون أن الشرطيين استخدموا لقطات كاميرات المراقبة وتتبعوا هاتف المهاجم المحمول لتحديد مكانه في منطقة فال دواز شمال باريس.

وذكرت هيئة النقل الباريسية RATP أن الهجمات التي سبّبت جرح ثلاث نساء وقعت في ثلاث محطات مختلفة في وسط العاصمة بين الساعة 16:15 (15:15 بتوقيت غرينتش) والساعة 16:45، في محطات "أوبرا" و"آر زي ميتييه" و"ريبوبليك".

عناصر من الشرطة الفرنسية في مرسيليا عند موقع حادث طعن 2/9/2025 (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

5 جرحى جراء حادث طعن في مرسيليا جنوبي فرنسا والشرطة تقتل المهاجم

(فرانس برس)

