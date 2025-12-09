إصابة 3 سوريين برصاص جيش الاحتلال في ريف القنيطرة

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة سوريين بعد إطلاق النار عليهم، وإقامة حواجز مؤقتة تعرقل حركة المرور. - شهدت المنطقة توغلات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي، مع تزايد التوتر الأمني، حيث نفذت عمليات استعراض لنقاط السيطرة دون تفتيش أو توقيف للمارة. - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة و400 توغل منذ سقوط نظام بشار الأسد، في محاولة لتصدير أزماتها والهروب من مجازرها في غزة.

أُصيب ثلاثة سوريين، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب استهدافهم قرب بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوبي سورية. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات توغلت بشكل مفاجئ في المنطقة، قبل أن تُقيم حاجزاً عسكرياً مؤقتاً بين خان أرنبة وقرية عين عيشة على الأوتوستراد القديم في الريف الشمالي للقنيطرة، وتطلق الرصاص الحي والقنابل الدخانية باتجاه المدنيين في محيط الحاجز، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم نُقلوا لتلقي العلاج، مع منع حركة المرور بشكل كامل.

ووفق المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فقد نفّذت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من سيارتين عسكريتين، إحداهما مصفحة والأخرى من طراز "همر"، عملية توغل منفصلة انطلاقاً من نقطة العدنانية، وأقامت حاجزاً طارئاً على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة على أوتوستراد السلام، من دون تسجيل عمليات تفتيش أو توقيف للمارة، في خطوة وُصفت بأنها "استعراض لنقاط السيطرة" داخل خطوط التماس.

وفي الوقت نفسه، شهد الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة حركة أمنية بالتزامن مع التوغل الإسرائيلي، إذ مرّ رتل يتبع لقوى الأمن الداخلي السورية عبر المنطقة نفسها، وتابع طريقه نحو شمال القنيطرة بعد تجاوزه الدورية الإسرائيلية من دون احتكاك مباشر. وتزايدت خلال الأشهر الماضية حوادث التوغل وإقامة الحواجز المؤقتة من قبل جيش الاحتلال في الجنوب السوري وعلى خطوط وقف إطلاق النار في الجولان، في ظل توتر أمني تشهده المنطقة.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني شنّ جيش الاحتلال عدواناً على بلدة بيت جن في ريف دمشق، أدى إلى استشهاد 13 سورياً وإصابة العشرات، عقب توغل قصير رافقته اشتباكات مع الأهالي الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، وقد زعم الاحتلال لاحقاً أن العملية استهدفت اعتقال عناصر من "الجماعة الإسلامية" اللبنانية، بينما نفت الجماعة هذه الاتهامات، مؤكدة عدم وجود أي نشاط لها داخل الأراضي السورية.

والسبت الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن إسرائيل نفّذت أكثر من ألف غارة و400 توغل داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي، وفق تعبيره، في إطار محاولة إسرائيل تصدير أزماتها إلى دول أخرى بذريعة المخاوف الأمنية، وللهروب من مجازرها في قطاع غزة، فيما أكّد أن سورية وجّهت منذ التحرير رسائل إيجابية تهدف إلى إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي.