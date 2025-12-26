إصابة 15 شخصاً في هجوم بسكين داخل مصنع في اليابان واعتقال المشتبه به

- أصيب 15 شخصاً في هجوم داخل مصنع "يوكوهاما رابر" في مدينة ميشيما، حيث تعرض بعضهم للطعن وآخرون لرش مادة سائلة مجهولة، وتم نقل ستة منهم إلى المستشفى. - ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، ماساكي كوياما، البالغ من العمر 38 عاماً، بتهمة محاولة القتل، ويُعتقد أنه أحد العاملين في المصنع. - يجري التحقيق في ملابسات ودوافع الحادث، بينما رفضت إدارة المصنع التعليق على الوضع الحالي.

أصيب 15 شخصاً في اليابان بجروح، في هجوم وقع اليوم الجمعة داخل مصنع "يوكوهاما رابر – فرع ميشيما" في مدينة ميشيما بمحافظة شيزوكا اليابانية، وفق ما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK). وبحسب الشرطة والإطفاء، تلقّت السلطات بلاغاً عند الساعة الرابعة والنصف عصراً من أحد موظفي المصنع، يفيد بتعرّض عدد من الأشخاص للطعن، ورشّ مادة سائلة مجهولة.

وأفادت فرق الإطفاء بأن 15 شخصاً أصيبوا في الهجوم، نُقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما خضع ثمانية آخرون للعلاج في موقع الحادث. وأكدت أن جميع المصابين يتمتعون بصحة جيدة. وأوضحت أن ثمانية من المصابين تعرّضوا للطعن بسكين، في حين تعرّض ستة آخرون لسكب سائل عليهم، يُعتقد أنه جزء من الهجوم.

وأعلنت الشرطة اليابانية أنها ألقت القبض على المشتبه به في الموقع، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، يُدعى ماساكي كوياما (حسب ما يُزعم)، ويقيم في ميشيما. وأوضحت أنه تم توقيفه بشبهة محاولة القتل، ويُعتقد أنه أحد العاملين في المصنع.

ونقلت NHK عن مصادر في التحقيق، أن المشتبه به كان يرتدي قناع غاز، فيما يجري التحقق من ملابسات الحادث ودوافعه. ويقع المصنع في منطقة سكنية تبعد نحو كيلومترين جنوب شرق محطة JR ميشيما. ورفض متحدث باسم إدارة المصنع الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بالقول: "لا يمكننا التعليق على هذا الأمر حالياً".