إصابة 13 شرطياً إسرائيلياً بمواجهات مع الحريديم في القدس

- اندلعت مواجهات عنيفة في حي الحريديم بالقدس بعد إصدار مخالفة سير لشاب حريدي، مما أدى إلى اعتقال عدد من الشبان الفارين من الخدمة العسكرية وتصاعد الأحداث إلى أعمال شغب واسعة. - استُدعيت قوات كبيرة من الشرطة واستخدمت وسائل لتفريق المظاهرات مثل قنابل الغاز وخراطيم المياه، واعتُقل أربعة من الحريديم المتورطين في الأحداث. - تأتي المواجهات في سياق احتجاجات الحريديم ضد التجنيد الإلزامي، مما أثار ردود فعل قوية من المسؤولين الإسرائيليين بضرورة محاسبة المتورطين.

أُصيب 13 شرطياً إسرائيلياً، في مواجهات اندلعت اليوم الخميس، في أحد أحياء الحريديم في القدس المحتلة، وذلك عقب مخالفة سير أصدرها مراقب البلدية، لشاب حريدي، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتقالات على خلفية التهرّب من الخدمة العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، منها موقع واينت، أن عدداً من الشبان الحريديم حاولوا مساعدة متلقّي المخالفة، ما دفع المراقب لاستدعاء الشرطة. وعندما اكتشف عناصرها أن جميع الشبان فارّون من الخدمة العسكرية أرادوا تسليمهم للشرطة العسكرية، قبل وصول مئات من الحريديم إلى المكان وبدء أعمال شغب، بعد تعميم إنذار بأن "الخاطفين وصلوا"، في إشارة الى عناصر الشرطة، الذين يصلون في الآونة الأخيرة لاعتقال متهرّبين من الخدمة الإلزامية.

واستُدعيت قوات كبيرة من الشرطة إلى الموقع، حيث حاصرهم الحشد. وقام عدد من المحتجّين بقلب سيارة للشرطة، ورشقوها بالحجارة والقمامة، وألحقوا أضراراً بمركبات أخرى. واستخدم الشرطيون في المكان وسائل لتفريق المظاهرات، منها قنابل الغاز وخراطيم المياه، لإبعادهم. كما حلّقت مروحية تابعة للشرطة في المنطقة. وتم اعتقال أربعة من الحريديم.

الصورة سيارة للشرطة بعد تعرضها للهجوم من الحريديم في القدس، 18 ديسمبر 2025 (الشرطة الإسرائيلية)

ونقلت صحيفة هآرتس، عن شهود عيان، قولهم، إن أعمال الشغب بدأت عندما أوقف شرطيون شاباً من الحريديم في سيارته لسبب غير معروف. وبحسب أقوالهم، "بدأ الشاب يقول للمارة إنه فارّ من الخدمة العسكرية وإنهم يحاولون اعتقاله، وطلب منهم أن يمنعوا عناصر الشرطة، قبل أن يتصل أشخاص كانوا في المكان بمراكز التيارات المتطرفة، والذين تجمّعوا حول الشرطيين". وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أنها عملت بالتعاون مع مقاتلي حرس الحدود وبقوات كبيرة، على إعادة النظام العام، "وذلك عقب أعمال شغب عنيفة شارك فيها مئات من مخلّي النظام".

وأوضحت أنه "في وقت سابق اليوم، وعلى خلفية تحرير مخالفة من قبل وحدة شرطة البلدية، تعرّض أفراد الشرطة للاعتداء، وعلى إثر ذلك تم استدعاء أفراد الشرطة إلى المكان. ومع وصولهم، تجمّع المئات من مثيري النظام العام الذين مارسوا عنفاً شديداً شمل رشق حجارة وأغراض مختلفة، مما أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من مركبات الشرطة وإصابة 10 من أفراد الشرطة، تمت إحالة بعضهم لتلّقي العلاج الطبي". وتابعت: "على ضوء هذه الأحداث العنيفة، تعمل الشرطة، من بين أمور أخرى، باستخدام وسائل مختلفة لتفريق منتهكي النظام العام، وصدّ أعمال الشغب وتوقيف الضالعين. حتى الآن، تم إلقاء القبض على 4 مشتبهين ضالعين في مجريات الأحداث المذكورة". وأفادت في بيان لاحق بإصابة 13 من عناصرها.

وبعد مغادرة الشرطة، هاجم مئات المحتجين المحققين وحافلة جنود، ورشقوهم بالحجارة، ما دفع الشرطة إلى العودة وإلقاء قنابل صوتية في محاولة لتخليصهم. من جانبه، دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب يش عتيد، نائور شيري إلى إطلاق النار على الحريديم. وكتب عبر منصة إكس: "13 شرطياً أصيبوا. دوريات مقلوبة. حافلة للجيش الإسرائيلي رُشقت بالحجارة. أي متظاهر يرمي حجراً على جندي من الجيش الإسرائيلي يجب أن يُنهي يومه مع رصاصة في ركبته. لا أقل من ذلك".

الصورة صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية من مكان المواجهات مع الحريديم، 18 ديسمبر 2025

واستنكر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما حدث، قائلاً إن "الاعتداء على عناصر شرطة من قبل مواطنين خارجين على القانون هو خط أحمر". أما المفوض العام للشرطة داني ليفي فقال: "أنظر بعين الخطورة إلى مهاجمة الشرطيين والمراقبين من قبل خارجين عن القانون". وأضاف أن الشرطة "ستحاسب" المتورطين.

وفي الأشهر الماضية اندلعت مواجهات عديدة بين قوات الشرطة والحريديم؛ على خلفية رفضهم التجنيد في الجيش. ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش منذ قرار المحكمة العليا عام 2024 إلزامهم بالخدمة العسكرية ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد. والحريديم يشكلون نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، وهم يرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.