توقيف شخصين في بريطانيا بعد عملية طعن في قطار

أخبار
مباشر
02 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 03:18 (توقيت القدس)
الشرطة البريطانية في محطة هنتينغدون عقب عملية الطعن، 1 نوفمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أوقفت الشرطة البريطانية مشتبهين بعد حادثة طعن في قطار متجه إلى هانتينغدون، حيث أصيب العديد من الأشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.
- أعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز" إغلاق خطوط السكك الحديدية في المنطقة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة القطارات.
- وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادثة بأنها مروعة ومثيرة للقلق، داعياً الركاب إلى تجنب التنقل في المنطقة المتأثرة.

قالت الشرطة البريطانية إنها أوقفت مشتبهين بهما بعد طعن "العديد من الأشخاص" في قطار في كامبريدجشير، شرقي إنكلترا. وقالت شرطة النقل البريطانية على إكس "نحن نستجيب حاليا لحادثة في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن"، مضيفة أنه "تم توقيف شخصين".

وأفادت شرطة كامبريدجشير بأنه "تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى". وفي وقت لاحق، قالت الشرطة  إنه تم إعلان حادث الطعن "حادثا كبيرا" وإن شرطة مكافحة الإرهاب تدعم التحقيق.

من جهتها، أعلنت الشركة البريطانية المشغلة "ساوث وسترن رايلويز" (LNER) إغلاق كل خطوط السكك الحديد التابعة لها فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة هانتينغدون.

الشرطة والإسعاف أمام كنيس في مانشستر ، 2 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

3 قتلى وجرحى جراء هجوم أمام كنيس يهودي في مانشستر

ودعت الشركة التي تدير خدمات السكك الحديد على طول شرق إنكلترا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقّعة حدوث "اضطرابات كبيرة". وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة إكس "إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقا كبيرا".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

وقف إطلاق النار في غزة | نسف منازل في خانيونس وإطلاق نار بجباليا

ترامب خلال تواجده في نيو جيرسي، 14 سبتمبر 2025 (كيفن دييتش/ Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"

غارة إسرائيلية على كفررمان جنوبي لبنان 1/11/2025 (لقطة شاشة)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

4 شهداء في غارة إسرائيلية على كفررمان جنوبي لبنان