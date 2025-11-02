توقيف شخصين في بريطانيا بعد عملية طعن في قطار

قالت الشرطة البريطانية إنها أوقفت مشتبهين بهما بعد طعن "العديد من الأشخاص" في قطار في كامبريدجشير، شرقي إنكلترا. وقالت شرطة النقل البريطانية على إكس "نحن نستجيب حاليا لحادثة في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن"، مضيفة أنه "تم توقيف شخصين".

وأفادت شرطة كامبريدجشير بأنه "تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى". وفي وقت لاحق، قالت الشرطة إنه تم إعلان حادث الطعن "حادثا كبيرا" وإن شرطة مكافحة الإرهاب تدعم التحقيق.

من جهتها، أعلنت الشركة البريطانية المشغلة "ساوث وسترن رايلويز" (LNER) إغلاق كل خطوط السكك الحديد التابعة لها فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة هانتينغدون.

ودعت الشركة التي تدير خدمات السكك الحديد على طول شرق إنكلترا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقّعة حدوث "اضطرابات كبيرة". وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة إكس "إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقا كبيرا".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)