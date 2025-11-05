اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء رجلاً أصاب عدة أشخاص في عملية دهس متعمدة في جزيرة أوليرون التي تتبع منطقة شارونت ماريتيم، شمال غربي فرنسا. ووقع الحادث صباح اليوم بين قريتي دولوس دوليرون وسان بيير دوليرون، وفق ما نقلت قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية عن الدرك الفرنسي والمدعي العام في لاروشيل.

وأفاد المصدر بإصابة 10 أشخاص من المشاة وراكبي الدراجات على جانب الطريق بجروح، ووصفت حالة بعضهم بالحرجة. ونقلت القناة عن عمدة سان بيير دوليرون، كريستوف سوير، قوله إن بعض المصابين سينقلون جواً إلى بواتييه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس إن سائق سيارة دهس مشاة وراكبي دراجات في جزيرة أوليرون الفرنسية السياحية قبالة ساحل المحيط الأطلسي، مضيفاً أن اثنين من المصابين يتلقيان العلاج في الرعاية المركزة. وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على السائق وفتحت تحقيقاً في الواقعة.

وصرح رئيس بلدية دولوس دوليرون، تيبو بريشكوف، لتلفزيون بي.إف.إم، أن إجمالي نحو تسعة أشخاص أصيبوا. وأضاف أن المشتبه به عمره حوالي 30 عاماً. وقال النائب العام في جزيرة أوليرون الفرنسية في المحيط الأطلسي إن السائق مقيم في الجزيرة، وقد "صدم عمداً عدداً من المشاة وراكبي الدراجات" على طريق قبالة مدينة لاروشيل.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)