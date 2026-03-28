إصابة نحو 20 جندياً أميركياً باستهداف قاعدة الأمير سلطان في السعودية

- تعرضت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية لهجوم إيراني، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 عسكرياً أميركياً، بينهم اثنان بجروح بالغة، وتضررت عدة طائرات أميركية للتزود بالوقود. - تسببت الهجمات الإيرانية في أضرار بمعدات عسكرية وأنظمة رادار وطائرات بقيمة مليارات الدولارات، مع تقديرات تكلفة الأضرار بين 1.4 و2.9 مليار دولار خلال الأسابيع الأولى من الحرب. - شدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة مشاركة دول الخليج في محادثات وقف الحرب، محذراً من تأثير الاضطرابات على الاقتصاد العالمي، ومطالباً بمحاسبة المسؤولين الإيرانيين.

أصيب أكثر من 20 عسكرياً أميركياً، جراء هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في منطقة الرياض وسط السعودية الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت. ولم يصدر إعلان رسمي بالخصوص سواء من الرياض أو واشنطن.

وأوضح مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال، التي أكدت إصابة 12 جندياً، أن الجنود الأميركيين المصابين كانوا داخل مبنى في قاعدة الأمير سلطان تعرض لضربة إيرانية بصاروخ وعدة مسيرات. وقال أحد المسؤولين إن اثنين من الجنود الأميركيين أُصيبا بجروح بالغة، بينما أصيب 10 آخرون بارتجاج في الدماغ. ووفقاً لاثنين من المسؤولين، أصاب صاروخ واحد على الأقل وعدة مسيرات القاعدة، وألحق أيضاً أضراراً بعدة طائرات أميركية للتزود بالوقود.

ووفق "وول ستريت جورنال" تُعد هذه الضربة الثانية على الأقل التي تستهدف قاعدة الأمير سلطان خلال الحرب ضد إيران، لافتة إلى أن الضربة السابقة التي جرت في 14 مارس/ آذار الجاري أوقعت أضراراً بـ5 طائرات تزود بالوقود.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، بأن معدات عسكرية وأنظمة رادار وطائرات بقيمة مليارات الدولارات تضرّرت أو دُمّرت نتيجة "هجمات إيرانية أو حوادث"، وذلك في إطار تحليل للخسائر التي تكبدها الجيش الأميركي منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي. وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الأضرار على الأرض "نجم عن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية".

وبحسب مسؤولة سابقة في البنتاغون تحدثت إلى الصحيفة، فإنّ كلفة الأضرار واستبدال المعدات التي دُمّرت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب قد تراوح بين 1.4 مليار دولار و2.9 مليار دولار، فيما تشمل التقديرات الأعلى أيضاً أضراراً لحقت برادار كان متمركزاً في قاعدة أميركية داخل قطر، ما يعكس حجم الخسائر المتراكمة في فترة زمنية قصيرة.

وشدّد مجلس التعاون الخليجي، الخميس، على أهمية مشاركة دول الخليج في أي محادثات بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط. ولفت البديوي إلى أن دول المجلس فوجئت بالضربات الأميركية على إيران ولم تسمح بذلك، مشيراً إلى أنهم أبلغوا الجانب الإيراني بهذا الموقف. وتابع أن أكثر من خمسة آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة خلال 25 يومًا من العدوان الإيراني استهدفت دول الخليج، وهي تمثل 85% من إجمالي الصواريخ المُطلقة من إيران خلال هذه الحرب.

وأضاف أن "أي اضطراب موجه للخليج يؤثر على الاقتصاد العالمي وتجب محاسبة المسؤولين الإيرانيين"، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تتحلى بأعلى درجات ضبط النفس للحد من توسع رقعة الحرب.

ولفت البديوي إلى أن إيران ووكلاءها في المنطقة استهدفوا مناطق مدنية في دول الخليج، مشدداً على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي المسؤولين الإيرانيين. وأوضح أن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تجاوز كل الحدود ويجب أن يتوقف، مشيراً إلى أنهم تقدموا بطلب دولي لعدم استهداف المنشآت الحيوية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)