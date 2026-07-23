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إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن شرق نابلس

رصد
القدس المحتلة

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
23 يوليو 2026
أثناء نقل المستوطن المصاب من مكان العملية، 23 يوليو 2026 (إكس)
أثناء نقل المستوطن المصاب من مكان العملية، 23 يوليو 2026 (إكس)
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أُصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في عملية طعن وقعت قرب مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس، فيما أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين اثنين يشتبه بتنفيذهما العملية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه يحقق في ملابسات عملية الطعن التي وقعت في محيط المستوطنة. وذكرت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية أن المستوطن، وهو في الخمسينيات من عمره، أصيب بطعنة في الصدر، ونُقل بمروحية عسكرية لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.

وبحسب القناة 12 العبرية، اندلع حريق قرب بؤرة "ديرخ أفراهام" الاستيطانية المجاورة، وعندما وصل مستوطنون لإخماده تعرّض أحدهم للطعن. وأضافت أن فلسطينيين اثنين أُطلق عليهما النار في المكان، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان مطلقو النار مسؤول الأمن في المستوطنة أم جنود الاحتلال.

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وتقع مستوطنة "ألون موريه" على أراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرقي نابلس. وكان مستوطنون قد أقاموا، في 17 يوليو/تموز الجاري، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموط، بمحاذاة المستوطنة، ضمن مساعي التوسع والاستيلاء على مزيد من أراضي القرية والقرى المجاورة.

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