إصابة مستوطن باشتباك مع فلسطينيين جنوب الخليل

- اندلع اشتباك عنيف بين الفلسطينيين والمستوطنين في بلدة سوسيا جنوب الخليل، حيث أصيب مستوطن جراء الرشق بالحجارة، واستولى فلسطيني على سلاح مستوطن وأطلق النار في الهواء. - وسائل إعلام عبرية أفادت بإصابة مستوطن في رأسه خلال العملية، وتمكن منفذها من الانسحاب، فيما نصب جيش الاحتلال حواجز وبدأ عملية مطاردة لاعتقال الفلسطيني. - شدد جيش الاحتلال إجراءاته في شمال الضفة بإغلاق مداخل وطرق بعد تصعيد أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل إسرائيليين في قرية تل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إصابة مستوطن جراء الرشق بالحجارة، وذلك بعد اشتباك وصفه بـ"العنيف" بين الفلسطينيين والمستوطنين في بلدة سوسيا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تبادل خلاله الطرفان التراشق بالحجارة. وكان جيش الاحتلال تحدث قبل ذلك عن ورود تقرير أولي عن عملية إطلاق نار في منطقة سوسيا جنوب الخليل، قبل أن يعود ويؤكد أن الأمر لم يكن حادث إطلاق نار. وأفاد الجيش باستيلاء فلسطيني على سلاح أحد المستوطنين، وإطلاقه النار في الهواء، متحدثاً عن إصابة مستوطن جراء الرشق بالحجارة، وذلك بعد اندلاع اشتباك مع الفلسطينيين في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام عبرية عدة أفادت بإصابة مستوطن في رأسه خلال العملية، قبل أن يتمكن منفذها من الانسحاب من المنطقة. وقالت القناة 14 إن المستوطن لم يصب بالرصاص، وإنما أصيب برأسه خلال السيطرة على سلاحه. وقال جيش الاحتلال إنه نصب حواجز في المنطقة وبدأ عملية مطاردة لاعتقال الفلسطيني الذي سيطر على السلاح.

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ويأتي هذا التطور اليوم في وقت شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته بإغلاق عشرات المداخل والطرق والحواجز في مدن شمال الضفة، بينها نابلس وسلفيت وقلقيلية وطوباس، وذلك عقب يومين من التصعيد الذي شهدته المنطقة وانتهى باستشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل إسرائيليين في قرية تل، أمس الجمعة.

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