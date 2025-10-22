إصابة قائد عسكري في كمين غربي تعز وضبط سفينة أسلحة للحوثيين

أصيب قائد اللواء الخامس في الحرس الرئاسي، العميد الركن عدنان رزيق، وقتل اثنان من مرافقيه في كمين بعبوة ناسفة مزروعة على الطريق استهدف موكبه غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن. وقال مصدر عسكري لـ"العربي الجديد" إنه "تم استهداف موكب العميد زريق بعبوة ناسفة أمام السجن المركزي في خط الضباب غرب تعز، ما تسبب بإصابته ومقتل اثنين من مرافقيه". وأضاف المصدر أن العميد رزيق "نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بشظايا في أجزاء متفرقة من جسده".

وأشار المصدر إلى أن "مليشيا الحوثي استهدفت منطقة الهجوم بعد الحادث بقذائف الهاون ما يؤكد مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال التي استهدفت العميد رزيق". وجاءت محاولة اغتيال رزيق بعد زيارة وزير الدفاع الفريق محسن الداعري إلى مدينة تعز لتفقد الجاهزية القتالية لمحور تعز العسكري.

ويعد العميد عدنان رزيق الذي ينحدر من محافظة شبوة جنوبي البلاد من أوائل من شكلوا المقاومة الشعبية في تعز لمواجهة الانقلابيين الحوثيين في 2015 حيث أسس ما عرف بكتائب "حسم" وبعد انخراط المقاومة الشعبية في الجيش عُيِّن قائداً للواء الخامس حرس رئاسي. ويعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب قائد محور تعز.

ضبط سفينة أسلحة إيرانية متوجهة للحوثيين في باب المندب

في سياق آخر، أعلنت الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج جنوب غربي اليمن، اليوم، ضبط سفينة "بوم" إيرانية تحمل أسلحة ومنتجات إيرانية الصنع، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالقرب من باب المندب، والقبض على طاقمها المكوّن من 8 بحارة. ونقل المكتب الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر أمني في الحملة الأمنية قوله، إن ضبط السفينة الإيرانية جاء بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتها في أثناء محاولتها التسلل عبر المياه الإقليمية، حيث جرى اعتراضها وتفتيشها بدقة، والقبض على ثمانية بحارة يتبعون أحد القيادات الحوثية ضمن شبكة التهريب، كانوا على متن السفينة التي قدمت من ميناء بندر عباس الإيراني.

وبحسب المصدر الأمني، فقد شملت المضبوطات التي وجدت في السفينة، صاروخ "كورنيت" مضادّاً للدروع، وقطع غيار خاصة للطيران المسيّر (الدرونز)، تضمنت وحدات تشغيل ومحركات ذات مواصفات عسكرية، وموصلات وكابلات تحكم دقيقة، وثمانية صناديق من الأدوية الإيرانية من إنتاج شركة سينا جين، بينها دواء مستخدم لعلاج السرطان، ومواد غذائية واستهلاكية من منشأ إيراني. وجاءت عملية الضبط بعد يوم واحد من إعلان الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني عن مصادر أمنية في الحملة، قولها إن دورية تابعة لقوات الحملة أوقفت شاحنة نقل كبيرة من نوع (دينا) في منطقة الحجف بمديرية رأس العارة الساحلية، بعد أن جرى الاشتباه بها، وعقب تفتيشها، تم العثور على كمية ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغم، كانت مُخبأة ومُعدّة للتهريب إلى محافظة عدن. وأشارت المصادر إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ومعرفة جميع الأطراف والشبكات المتورطة في التهريب.

وبحسب المصادر، تُعدّ هذه العملية واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد حجم المحاولة التي كانت تستهدف ترويج هذه السموم بطريقة غير مشروعة. وتُعدّ سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج من أبرز السواحل التي يتم التهريب عبرها، حيث تم خلال الأشهر الماضية ضبط العديد من شحنات السلاح والمخدرات والمواد الممنوعة.