إصابة عنصرين من الحرس الوطني جراء هجوم قرب البيت الأبيض

واشنطن

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
26 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:58 (توقيت القدس)
من مكان إطلاق النار قرب البيت الأبيض، 26 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
- تعرض عنصران من الحرس الوطني لإطلاق نار قرب البيت الأبيض، مما أدى إلى تضارب الأنباء حول حالتهما، وتم احتجاز مشتبه به وتأمين المنطقة.
- توعد الرئيس ترامب مطلق النار بدفع ثمن باهظ، واصفاً إياه بـ"الحيوان"، وأكد أن العنصرين في حالة حرجة، بينما المشتبه به مصاب بجروح خطيرة.
- أكدت وزيرة الأمن الداخلي أن الوضع تحت السيطرة، ودعت عمدة واشنطن لتجنب المنطقة، وأُوقفت حركة الطيران مؤقتاً في مطار ريغان الوطني.

شرطة واشنطن تعلن احتجاز المشتبه

إغلاق البيت الأبيض احترازياً إثر إطلاق النار

تزايد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

تعرّض عنصران من الحرس الوطني الأميركي، لإطلاق نار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أنه تمت مهاجمة عنصرين من الحرس الوطني، وأن حالتهما حرجة. ويأتي هذا بعدما تضاربت الأنباء بشأن مقتلهما، إذ قال حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي إن وضع العنصرين غير معروف، وذلك بعدما أفاد في وقت سابق بمقتلهما. وقال في منشور عبر منصة إكس إن هناك تقارير متضاربة بشأن حالتهما.

من جانبه، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلق النار بـ"دفع الثمن باهظاً". وأعلنت الشرطة المحلية للعاصمة احتجاز شخص مشتبه به، وتأمين المنطقة، فيما جرى إغلاق البيت الأبيض ومبنى وزارة الخزانة.

ووجه ترامب، الذي لم يكن وزوجته موجودين في البيت الأبيض، حيث يقضيان إجازة عيد الشكر في فلوريدا، رسالة إلى الحرس الوطني وقوات الجيش، قائلاً: "أنا معكم"، واصفاً المشتبه به بأنه "حيوان"، ومؤكداً في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه "مصاب بإصابة بالغة وأنه سيدفع ثمناً باهظاً"، مشيراً كذلكك إلى إصابة عنصري الحرس الوطني إصابة بالغة.

وقال رئيس شرطة العاصمة في مؤتمر صحافي، "ما نعرفه حتى الآن أن شخصاً واحداً استهدف عناصر الحرس الوطني". من جانبها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نيوم، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الوضع تحت السيطرة"، وأن إصابات عنصري الأمن خطيرة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تتابع التطورات، في وقت تحدثت شبكة فوكس نيوز عن إصابة شخص ثالث، دون أن تذكر ما إذا كان مطلق النار. إلى ذلك أعلن وير الحرب الأميركي هيغسيث أن ترامب أمر بإرسال 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى واشنطن.

وقال هيغسيث الذي يؤدي زيارة إلى جمهورية الدومينيكان، عند إعلانه القرار "هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكاناً آمناً". ومن شأن القرار أن يرفع عدد عناصر الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة الأميركية إلى أكثر من 2500.

وأعلنت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض أنه أُغلق احترازياً إثر الحادث، بينما أعلنت شرطة واشنطن احتجاز المشتبه بإطلاقه النار وتأمين مكان الحادث. وفي بيان منفصل، أعلنت شرطة واشنطن وقوع حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض، لكنها لم تُفصح عن ملابسات الواقعة أو ما إذا كان لها صلة مباشرة بعنصري الحرس الوطني المصابين.

ترامب يتحدث عن برنامج القبة الذهبية، 20 مايو 2025 (Getty)
مدّعي جورجيا يُسقط تهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات عن ترامب

ولم يرد جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن حماية البيت الأبيض، على طلبات التعليق حتى اللحظة. ووفقاً لتقارير الشرطة المحلية، وقع الحادث عند الساعة 2:20 ظهراً بتوقيت العاصمة واشنطن أمام محطة مترو فاروغوت ويست وشارع 17، على بعد بضعة أحياء من البيت الأبيض. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شهود عيان قولهم إنه جرى سماع خمس طلقات نارية متتالية.

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس يقضي عطلة عيد الشكر في ولاية فلوريدا، وإن "البيت الأبيض يتابع الوضع من كثب". ومن جانبها، دعت عمدة العاصمة واشنطن، موريل بوزر، المواطنين إلى تجنب المنطقة. وأشار تنبيه صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية إلى أنه صدرت أوامر بإيقاف حركة الطيران بسبب مشكلة أمنية في مطار ريغان الوطني، قبل أن يعلن بعد نحو ساعة عن استئناف الرحلات الجوية والعمل بشكل طبيعي.

وتأتي الحادثة في ظل تزايد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، إذ تشير بيانات المنظمات المختصة بمراقبة العنف المسلح إلى ارتفاع لافت في عدد الهجمات التي تستهدف أفراد الأمن والعموم على حدّ سواء. وتشهد البلاد المئات من حوادث العنف المرتبطة بالأسلحة النارية سنوياً، وسط جدل سياسي مستمر حول قوانين حيازة السلاح وإصلاح المنظومة الأمنية.

