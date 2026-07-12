إصابة طفلة وشابة بقصف الحوثيين قرية غرب تعز

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- أُصيبت طفلة وشابة بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي من جماعة أنصار الله (الحوثيين) استهدف منازل مدنيين في قرية الجبية بمنطقة القحيفة، غربي تعز، مما أدى إلى نقل المصابتين إلى مركز الفكيكة الطبي لتلقي العلاج وسط حالة من الغضب بين السكان.
- القصف استهدف منازل المواطنين مباشرة، مما أثار استنكار الأهالي الذين اتهموا الحوثيين بمواصلة استهداف القرى المأهولة بالسكان في الريف الغربي لتعز.
- مديرية مقبنة تشهد قصفاً متكرراً وعمليات استهداف للقرى السكنية، في ظل مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة المحاصرة.
- القصف استهدف منازل المواطنين مباشرة، مما أثار استنكار الأهالي الذين اتهموا الحوثيين بمواصلة استهداف القرى المأهولة بالسكان في الريف الغربي لتعز.
- مديرية مقبنة تشهد قصفاً متكرراً وعمليات استهداف للقرى السكنية، في ظل مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة المحاصرة.
أُصيبت طفلة وشابة بجروح بليغة، مساء السبت، إثر قصف مدفعي شنته جماعة أنصار الله (الحوثيون)، استهدف منازل مدنيين في قرية الجبية بمنطقة القحيفة التابعة لمديرية مقبنة، غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الطفلة رفيف إبراهيم أحمد سعيد (14 عاماً) أُصيبت بشظايا متعددة في قدميها، إضافة إلى إصابة خطيرة في مؤخرة الرأس، فيما أُصيبت دموع هاشم عبد الغفار سعيد (22 عاماً) بشظايا في ساقيها وفخذها اليمنى، من جراء سقوط مقذوفات على القرية.
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وأضافت المصادر أن المصابتين نُقلتا إلى مركز الفكيكة الطبي في مديرية مقبنة لتلقي العلاج، مؤكدة أن حالتهما الصحية وُصفت بالحرجة نتيجة الإصابات التي تعرضتا لها. وبحسب إفادات الأهالي، فإن القصف استهدف منازل المواطنين بصورة مباشرة، ما أدى إلى إصابة الضحيتين أثناء وجودهما في المنطقة، وسط حالة من الغضب والاستنكار بين السكان الذين اتهموا جماعة أنصار الله (الحوثيين) بمواصلة استهداف القرى المأهولة بالسكان في الريف الغربي لمحافظة تعز.
وتشهد مديرية مقبنة، الواقعة على خطوط التماس غربي محافظة تعز، قصفاً متكرراً وعمليات استهداف تطاول القرى السكنية، في ظل استمرار المواجهات المتقطعة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين). ويأتي الحادث في سياق سلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية على مدى سنوات في محافظة تعز، وشملت قصف أحياء وقرى سكنية واستهداف مدنيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة المحاصرة منذ سنوات.