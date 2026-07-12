إصابة طفلة وشابة بقصف الحوثيين قرية غرب تعز

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ما هي طبيعة الإصابات التي تعرضت لها كل من الطفلة والشابة؟ هل هناك تفاصيل إضافية حول الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل في قرية الجبية؟

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