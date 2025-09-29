إصابة ضابط إسرائيلي بجروح بالغة جراء انفجار لغم أرضي جنوب سورية

دمشق

حسام رستم

حسام رستم
29 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:21 (توقيت القدس)
جيش الاحتلال على مشارف القنيطرة، 19 مارس 2025 (فرانس برس)
جيش الاحتلال في موقع أبو دياب العسكري على مشارف القنيطرة، 19 مارس 2025 (فرانس برس)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إصابة أحد ضباطه بجروح بالغة نتيجة انفجار وقع في أحد المواقع العسكرية في جنوب سورية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث وقع أثناء وجود الضابط في موقع تابع للجيش، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه، وأشار إلى نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر موقع "واينت" أن جيش الاحتلال يفحص سبب الانفجار، فيما تشير تقديراته الأوّلية إلى أن السبب هو انفجار لغم أرضي قديم. وقال الناشط الإعلامي في المنطقة محمد الحوراني لموقع "العربي الجديد"، إن الانفجار وقع في موقع عسكري سابق لجيش النظام في تل الأحمر الغربي بريف القنيطرة ويرجح أنه لغم سابق من مخلفات جيش النظام.

وكانت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، أمس الأحد، في قريتي صيدا الجولان والمشيرفة بريف محافظة القنيطرة، جنوبي سورية، ونصبت حاجزًا لتفتيش المدنيين في المشيرفة، فيما قالت قناة الإخبارية السورية إن 15 آلية محمّلة بجنود إسرائيليين دخلت صيدا الجولان، وأجرى الجنود استبيانات في أحياء عدة بذريعة تقديم مساعدات للأهالي.

مركبات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، 17 يوليو 2025 (جلاء مرعي/فرانس برس)
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أربعة جنود جراء انفجار خلال عمليات جنوبي سورية، ورجحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل حينها أن يكون الانفجار ناجماً عن قنبلة يدوية سورية قديمة. ويشهد الجنوب السوري، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، عمليات توغل للاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي، تترافق مع اعتقالات تطاول مدنيين، بينهم مزارعون ورعاة أغنام، فضلاً عن عمليات تجريف للأراضي الزراعية.

