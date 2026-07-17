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إصابة شرطي وشخصين في إطلاق نار شمالي الدنمارك

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17 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 18:48 (توقيت القدس)
تواجد للشرطة الدنماركية في كوبنهاغن، 24 مارس 2026 (Getty)
عناصر الشرطة الدنماركية في كوبنهاغن، 24 مارس 2026 (Getty)
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- أصيب شرطي دنماركي وشخصان آخران، بينهم المشتبه به، في حادث إطلاق نار بمدينة نوريسوندبي شمال الدنمارك، حيث كانت الإصابات خطيرة.
- تلقت الشرطة بلاغًا عن حريق في منطقة صناعية، وعند وصولها تعرضت لإطلاق نار، مما دفعها للرد بالمثل، وانتهى الحادث بعد الظهر.
- لم تُحدد الشرطة بعد مصدر إصابة الشرطي أو هوية الشخص الثالث المصاب، والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، بينما لم تُعلن السلطات تفاصيل إضافية.

أصيب شرطي دنماركي وشخصان آخران، بينهما المشتبه بتنفيذه إطلاق النار، في حادث وقع اليوم الجمعة بمدينة نوريسوندبي في إقليم شمال يوتلاند شمالي الدنمارك، وفق ما أعلنته الشرطة. وقالت شرطة شمال يوتلاند إن الإصابات الثلاث خطيرة، مشيرة إلى أن عناصرها توجهوا إلى منطقة صناعية في المدينة بعد تلقي بلاغ عن اندلاع حريق، قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار عند وصولهم إلى المكان، ما دفعهم إلى الرد بإطلاق النار.

ونقلت قناتا "تي في 2" و "دي آر" عن متحدث باسم الشرطة قوله، إن الإصابات كانت خطيرة. وكان الموقع الإلكتروني لقسم الشرطة معطلاً اليوم في أعقاب إطلاق النار. وذكرت قناة "دي آر" أن الشرطة تلقت بلاغاً بشأن اندلاع حريق في منطقة صناعية في نورسوندبي في الساعة 13:39 (11:39 بتوقيت غرينتش) وهرعت إلى موقع الحادث، حيث تعرض أفرادها لإطلاق نار. ورد رجال الشرطة بإطلاق النار.

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ولم توضح الشرطة بعد ما إذا كان الشرطي أُصيب برصاص المشتبه به أم بنيران صديقة، كما لم تكشف هوية الشخص الثالث المصاب أو ملابسات إصابته. وأضافت أن إطلاق النار انتهى قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث. وأظهرت صور ومقاطع مصورة من موقع الحادث تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود، في حين لم تُعلن السلطات تفاصيل إضافية على الفور.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

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