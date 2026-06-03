إصابة شرطيين في اشتباكات مع محتجين جنوب إنكلترا

أصيب 11 شرطياً في اشتباكات عنيفة مع متظاهرين في جنوب إنكلترا خلال احتجاجات تتهم عناصر في الشرطة بالمسؤولية عن مقتل شاب أبيض طعنه شاب من أصل هندي قبل نحو ستة أشهر. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية اعتقال شخصين للاشتباه في تورطهما بأعمال شغب في مدينة ساوثهامبتون. وقالت سارة جونز، وزيرة الدولة للشرطة والجريمة في وزارة الداخلية، في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن أحد الموقوفين متهم بالاعتداء على ضابط شرطة، فيما يواجه الآخر تهمة حيازة سلاح. ووصفت مشاهد الصدامات بين المتظاهرين والشرطة بأنها "غير مقبولة". وأشارت جونز إلى أنه سيتم فحص لقطات فيديو التقطتها طائرات مسيّرة استخدمتها الشرطة، إلى جانب تسجيلات أخرى، لاتخاذ قرار بشأن توقيف مزيد من المشتبه بهم.

وتشهد ساوثهامبتون منذ يومين احتجاجات على طريقة تعامل الشرطة مع حادثة طعن شاب على يد آخر ادعى أن الضحية هاجمه بدوافع عنصرية. وخلال الحادث الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هاجم شاب يدعى فيكروم ديغوا، وهو من أصل هندي، شاباً أبيض يدعى هنري نواك كان في طريقه إلى سكنه الطلابي، وطعنه عدة مرات بسكين زعم أنه كان يحمله التزاماً بتقاليد الديانة السيخية. وبعد الحادث، اتصل ديغوا بالشرطة مدعياً كذباً أنه ضحية هجوم عنصري، ما دفع الضباط إلى اعتقال الشاب الأبيض وتقييده بدلاً من المهاجم.

غير أن المحكمة برّأت نواك وأدانت ديغوا، وحكمت عليه بالسجن 21 عاماً. واطلعت المحكمة على تسجيلات مصوّرة من كاميرات مثبتة على صدور رجال الشرطة، أظهرت أن نواك أكد للضباط أكثر من مرة أنه تعرض للطعن ولا يستطيع التنفس. إلا أن عناصر الشرطة لم يكتفوا بعدم الإصغاء إليه، بل رد أحدهم بأنه لا يعتقد أن نواك، الذي توفي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، قد تعرض للطعن. وطلبت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الاثنين الماضي، إجراء تحقيق في الواقعة لتحديد كيفية تعامل الشرطة مع الحادث ومدى مسؤولية عناصرها عنه.

وتجمع مئات المتظاهرين خارج مركز شرطة ساوثهامبتون المركزي مساء الثلاثاء، قبل أن تندلع اشتباكات بينهم وبين شرطة مكافحة الشغب، تعرض خلالها الضباط للرشق بالمقذوفات وصناديق القمامة والطوب. وفي وقت لاحق، تجمع عدد من المحتجين أمام منزل أسرة القاتل، فيما أُلقي القبض على والدته بتهمة عرقلة سير العدالة بعد إخفائها سلاح الجريمة من موقع الحادث. وقالت تقارير إن الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون وزميله لورانس فوكس كانا من بين المتحدثين إلى المتظاهرين.

وأثارت القضية ردود فعل سياسية واسعة النطاق. وانتشر مقطع فيديو ظهر فيه نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، وهو يصف تعامل الشرطة مع القضية بأنه دليل على وجود نظام "بمستويين" في تطبيق القانون، داعياً إلى إنهاء ما اعتبره "تحيزاً ضد البيض".

وفي جلسة مساءلة رئيس الوزراء الأسبوعية في مجلس العموم، الأربعاء، كرر فاراج اتهاماته، وسط صيحات استنكار ومطالبات من النواب بإدانة العنف ضد الشرطة. وخلال الجلسة، اتهم رئيس الوزراء كير ستارمر زعيم حزب الإصلاح باستغلال "هذه المأساة لإثارة الاستياء والانقسام"، واصفاً موقفه بأنه "خاطئ في جميع الأحوال". وكان ستارمر قد وصف مقتل نواك بأنه "قضية مروعة وصادمة"، مؤكداً في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، أنه من الصواب أن يجري المكتب المستقل لسلوك الشرطة تحقيقاً في تعامل الشرطة مع الحادث والوفاة.

من جهتها، انتقدت كيمي بادنوك، زعيمة حزب المحافظين، أداء الشرطة، معتبرة أن القضية تشير إلى أن "شيئاً ما حدث بشكل خاطئ للغاية" في طريقة عملها، لكنها في الوقت نفسه اتهمت فاراج بتعميق الانقسامات، مطالبة بأن "يحظى الجميع بالاهتمام نفسه". وأضافت: "هنري نواك مهم أيضاً"، في إشارة إلى حركة "حياة السود مهمة". كما وصف إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الأحرار، مقتل نواك بأنه "جريمة بشعة زادها رد فعل الشرطة سوءاً"، معلناً تأييده الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل في القضية.

وفي تصريحات لاحقة بشأن تعامل الشرطة مع قضايا العنصرية، قالت وزيرة الدولة للشرطة والجريمة في وزارة الداخلية إن أساس عمل الشرطة يقوم على مبدأ أن "الجميع متساوون أمام القانون"، لكنها أقرت بالحاجة إلى تعديل مدونة السلوك الإرشادية المتعلقة بمكافحة العنصرية. وأعربت جونز عن اعتقادها بأن اللغة المستخدمة في الوثيقة "خاطئة"، داعية إلى تعديلها سريعاً. وتخضع الوثيقة حالياً للمراجعة عقب مقتل نواك، إذ تتضمن بنداً وُصف بأنه يشجع على التمييز، وينص على أنه لا ينبغي للشرطة معاملة الجميع "بالطريقة نفسها"، بل مراعاة اختلاف المجموعات العرقية. وأقرت الوزيرة بأن هذا النص "يعطي انطباعاً خاطئاً"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الشرطة "تفعل الشيء الصائب في معظم الحالات".